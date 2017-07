El conseller d'Empresa admet que "probablement" la Generalitat no podrà fer el referèndum

Carles Puigdemont ha rebut aquest dilluns un gol en pròpia porta a menys de 100 dies pel referèndum que va anunciar per l'1 d'octubre. El conseller d'Empresa, Jordi Baiget (PDECat), ha admès que "probablement" la Generalitat no podrà fer el referèndum. En aquest sentit, Baiget ha lamentat que des d'alguns sectors sobiranistes es "bandegi" el 9-N ja que, ha argumentat, les dificultats que posarà l'Estat per l'1-O poden portar el Govern a "fer alguna cosa diferent, i alguna cosa diferent es pot assemblar a un 9-N".

En una entrevista que publica aquest dilluns El Punt Avui, Baiget ha considerat que, en aquestes circumstàncies, "l'únic" que diferenciarà l'1-O del 9-N serà que en comptes de dos milions de persones vagin a votar quatre milions de catalans. "Només tenim un actiu, i és la gent", ha afegit.

D'altra banda, Baiget –del mateix partit que Puigdemont– ha mostrat la seva por perquè el resultat judicial del procés sobiranista pugui afectar el seu patrimoni personal. Així, ha dit que podria "aguantar" anar a la presó, però no que "vagin contra el patrimoni". "Pensem en la família... les nostres decisions poden afectar les nostres famílies...", ha indicat.

Les declaracions d'Baiget suposen un revés a l'Executiu des del mateix si del Govern en una setmana en que l'independentisme vol mostrar força de cara a l'1-O. JxSí i la CUP presentaran al Parlament aquest dimarts al migdia la llei del referèndum, mentre que el Govern donarà detalls sobre la logística de la votació a la tarda. Així mateix, fan créixer les suspicàcies entre ERC i el PDECat, que s'acusen mútuament de no voler córrer riscos amb la preparació del referèndum.