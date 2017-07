Puigdemont busca sumar els comuns al referèndum presentant les "garanties" de l'1-O

Després del fiasco de la compra d'urnes, l'independentisme redoblarà aquesta setmana la seva aposta pel referèndum anunciat per a l'1 d'octubre. La jornada de més activitat serà el dimarts. Junts pel Sí i la CUP presentaran al matí al Parlament la llei del referèndum. A la tarda serà el Govern el que expliqui els detalls operatius de la votació per respondre així a les "garanties" que els comuns han reclamat per a l'1-O. Els d'Ada Colau, per la seva banda, resoldran dissabte el seu posicionament sobre la consulta.

Els independentistes donaran detalls, però no signaran cap document oficial. La idea és contenir fins que sigui inevitable la resposta judicial als plans del Govern, un cop s'ha demostrat que la Fiscalia, a diferència del 9-N, actua quan qualsevol pla independentista apareix al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) o al Butlletí del Parlament.

Així doncs, el dimarts serà una jornada pro-referéndum en dos actes. Junts pel Sí i la CUP explicaran al Parlament a les 12:30 del migdia la llei amb la que volen emparar el referèndum. A la trobada s'ha convidat tots els diputats de l'oposició, que des de fa mesos critiquen el secretisme i les formes dels grups independentistes especialment pel que fa a la reforma del reglament de la Cambra.

Hores més tard, a les 19:30, l'Executiu donarà detalls d'aspectes logístics de la votació com el cens, els col·legis electorals o el sistema de recompte, en un acte que porta per nom "Garanties per la democràcia: per un referèndum legal, efectiu i vinculant". Tot un gest de complicitat cap els comuns. El Govern sap que la participació a l'1-O dels d'Ada Colau resulta de cabdal importància per la legitimitat de la votació. L'acte se celebrarà al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) –curiosament, el principal llegat cultural dels 23 anys de Govern de Jordi Pujol.

Fins ara els comuns no s'han mostrat especialment entusiasmats amb l'1-O, i l'encaren més com una mobilització que com una votació vinculant. De fet, denuncien que els falta informació. "El Govern no ens ha comunicat res", es va queixar la mà dreta d'Ada Colau a l'Ajuntament, Gerardo Pisarello, aquest divendres.

La posició definitiva de Catalunya en Comú sobre l'1-O es coneixerà aquest dissabte, després de la reunió de la seva coordinadora. En la recta final del debat intern del partit, Ada Colau, en una entrevista aquest dilluns a El Periódico, ha advertit: "Entenc la impaciència d'alguns, perquè el bloqueig del PP és exasperant, però tirar milles amb el referèndum no és eficaç" .

Amb els dos actes de dimarts es busca diferenciar el paper el legislatiu i l'executiu. Així, es mostra al Parlament com la font des d'on els grups independentistes faran emanar amb la seva majoria la norma per convocar el referèndum, mentre que la Generalitat queda com l'encarregada de la logística i l'organització material de la votació.

Amb tot, la idea inicial de Junts pel Sí no passava per redactar una llei del referèndum, sinó que el paraigua normatiu de la votació quedés inclòs en la llei de transitorietat jurídica. La CUP, de nou, s'ha apuntat un tanto, després de reclamar des de fa setmanes dues lleis separades –encara que es tramitin conjuntament–, i denunciar que el diàleg amb JxSí s'havia ressentit des de l'aprovació dels pressupostos.

Dubtes materials i polítics

Tot i la solemnitat amb la que aniran carregats els actes d'aquesta setmana, sobre el referèndum planegen encara diversos interrogants. I no només sobre els aspectes logístics de la votació, com el paper dels funcionaris, el cens o la junta electoral. Igual o més importants que els obstacles materials són els dubtes mutus entre els socis independentistes.

ERC i el PDECat s'acusen de no voler córrer riscos amb la preparació del referèndum. Les suspicàcies van tornar al primer pla aquesta setmana amb el fracàs del concurs per comprar urnes, que la consellera querellada, la neoconvergent Meritxell Borràs, va aprofitar com a argument de defensa.

La CUP insisteix que si algun conseller no vol assumir alguna ordre relacionada amb l'1-O, ells estaran allà per entrar al Govern. I des de les entitats sobiranistes, habitualment cauteloses a l'hora de posar els punts sobre les is al Govern, ja s'envien missatges directes. "Si hi ha algú que estigui bloquejat per la por, demanem que s'aparti", ha dit el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, en una entrevista a Nació Digital. Aquesta setmana no se signarà res oficial, però es podrà mesurar amb quines forces arriba cada actor a l'hora de la veritat per l'1-O.