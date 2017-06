El PP aconsegueix que el govern de Barcelona es divideixi davant el referèndum

En un ple municipal de l'Ajuntament de Barcelona adornat amb banderes independentistes i espanyoles s'han fet visibles les diferències del govern d'Ada Colau davant el referèndum anunciat per a l'1 d'octubre. Barcelona en Comú i el PSC s'han dividit a l'hora de votar una moció presentada pel PP que pretenia que l'Ajuntament mostrés el seu compromís "a no donar suport ni proporcionar mitjans ni personal municipal" per al referèndum.

Així, mentre els de Colau s'han sumats als grups independentistes, els socialistes han sumat els seus vots amb els populars i Ciutadans. Resultat final: 11 regidors a favor (PP, Ciutadans i PSC) i 28 en contra (BComú, Grup Demòcrata, l'antiga Convergència, ERC, CUP i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy). Moció rebutjada, però imatge de debilitat i desunió del govern de Barcelona.

La mà dreta d'Ada Colau a l'alcaldia, Gerardo Pisarello (BComú), ha censurat la iniciativa del PP i ha avisat que el seu grup seguirà "empenyent sense data de caducitat per a una solució democràtica, que és un referèndum per a Catalunya". La intervenció més esperada era la del segon tinent d'alcaldia i portaveu del PSC, Jaume Collboni. El soci de Colau ha donat suport a la proposta del PP "contra la fal·làcia dels que equiparen democràcia a referèndum i urnes", tot i que li ha retret que la moció només busca la confrontació en comptes de les solucions "per sortir d'aquest embolic".

El popular Alberto Fernández-Díaz s'ha dirigit directament a l'alcaldessa -que ha assistit al ple per primer cop després de donar a llum el seu segon fill- per recordar que el 9-N va votar a favor de la independència. "¿Ara, quin és el seu posicionament?", li ha inquirit, conscient que dins dels comuns l'acord és total per celebrar el referèndum però no hi ha unanimitat sobre la independència.

Per la seva banda, el portaveu del Grup Demòcrata, Joaquim Forn, ha alertat Fernández-Díaz que "cap amenaça atemorirà" als sobiranistes per celebrar el referèndum. Però el líder de l'oposició també ha enviat un missatge per al desgast del Govern de Colau, a qui ha instat "a posicionar-se a favor de la democràcia o a favor de l'immobilisme ".

La portaveu de Ciutadans, Carina Mejías, ha considerat que el suport dels comuns al referèndum "dóna oxigen als independentistes", mentre que la representant de la CUP, Maria José Lecha, ha lamentat "la imatge d'un govern dividit". En aquest sentit, Lecha ha instat Colau a prescindir del suport del PSC. I per part d'ERC, Alfred Bosch ha retret a Fernández-Díaz que la seva moció "no està negant la independència sinó les urnes, que és molt greu".