El Govern suspèn la compra d'urnes per protegir la consellera querellada

La Generalitat no té urnes quan falten 96 dies pel referèndum que va anunciar per l'u d'octubre. L'Executiu català ha declarat desert el concurs per comprar 8.000 urnes després de no homologar les dues empreses que s'havien presentat a la licitació. Immediatament després d'anunciar la suspensió del concurs, la consellera de Presidència i portaveu, Neus Munté, ha emplaçat la Fiscalia a retirar "de manera immediata" la querella que va interposar contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per l'anunci de la compra de urnes ara fallit.

De fet, la defensa de la consellera presentarà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'acta que declara desert el concurs de les urnes per demanar a la sala civil i penal que arxivi la querella que va presentar la Fiscalia arran d'aquest procés de licitació.

Malgrat les dificultats tècniques i la nova incògnita que ha sumat aquest dimarts, la Generalitat manté "intacte" l'objectiu del referèndum, segons ha dit Munté en roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern. Ara l'Executiu "analitzarà les vies legals" per portar a terme la compra d'urnes pel referèndum, que Munté no ha concretat.

Al concurs per proporcionar les urnes, valorat en 200.000 euros, s'havien presentat dues empreses: Plastic Express i la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Espai World i Subministraments Integrals Futbida. Segons ha explicat Munté, les empreses no han pogut acreditar prou solvència econòmica per fer-se amb l'adjudicació. Aquest diari s'ha posat en contacte amb les empreses per demanar la seva versió però no han volgut fer cap comentari al respecte.

La licitació fracassada per la compra d'urnes va motivar la querella de la Fiscalia contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el seu número dos, Francesc Esteve. Munté s'ha encarregat d'emfatitzar que, un cop paralitzat el concurs que va motivar la querella, no té sentit continuar amb el procés judicial. Està per veure la reacció del ministeri públic i del TSJC, que va admetre a tràmit la querella i està pendent de resoldre el recurs que va presentar la defensa de Borràs.

Més enllà del recorregut judicial que tingui la compra d'urnes, dins de l'Executiu català han aflorat les tensions entre els partits que el conformen, ERC i el PDECat: tots dos s'acusen mútuament de no voler córrer riscos amb la preparació del referèndum.

Ampliació del recurs de Borràs

El fracàs del concurs serà utilitzat pels advocats de Borràs, representada pel despatx Molins & Silva. La defensa de la consellera ampliarà en les properes hores el recurs de súplica que aquest dilluns va presentar davant el TSJC per demanar l'arxiu de la causa.

En l'ampliació del recurs, la defensa Borràs i d'Esteve adjuntarà l'acta on el departament declara desert el concurs i acorda no homologar cap de les dues empreses que aspiraven a subministrar urnes a la Generalitat, informa EFE.

L'equip jurídic que defensa Borràs creu que el concurs desert reforça la seva tesi que el procés per a la compra d'urnes és legal. En el recurs que van presentar aquest dilluns, els advocats de Borràs van al·legar que les urnes es podrien utilitzar en contextos "diversos", com eleccions sindicals, en consells escolars i AMPES, i van criticar a la Fiscalia i al TSJC per fer un ús "preventiu" del dret penal.