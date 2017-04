El cap d'Anticorrupció aparta els fiscals que han portat tota la investigació del 3%

Relleu a la Fiscalia d'un dels casos de corrupció claus que s'estan investigant a Catalunya. El fiscal en cap Anticorrupció, Manuel Moix, ha apartat als dos fiscals que investiguen el cas de les comissions del 3% des del seu inici. La causa se centra en el cobrament per part de CDC de mordidas a empresaris a canvi d'adjudicacions d'obra pública.

Els fiscals José Grinda i Fernando Bermejo portaven les regnes del cas que instrueix un jutjat del Vendrell (Tarragona) des del 2015. A partir d'ara agafen el relleu dos fiscals de la delegació d'Anticorrupció a Catalunya, Teresa Duerto i Fernando Maldonado.

La causa va arrencar a partir de la denúncia de l'exregidora d'ERC de Torredembarra Montse Gasull, sobre operacions immobiliàries de l'alcalde convergent del municipi en 2015, Daniel Massagué. Al juliol de 2015 el propi Massagué va ser detingut, al costat de tres membres de la família Sumarroca, empresaris vinculats de Convergència des del naixement del partit.

El que va començar sent un cas de corrupció municipal ha passat a escala autonòmica, amb dues operacions en què es van registrar una dotzena d'ajuntaments i la seu de l'empresa d'obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat. A l'octubre de 2015 es va detenir els extresorers convergents Daniel Osàcar i Andreu Viloca, així com a set empresaris i al cap d'obra pública dels governs de Mas, Josep Antoni Rosell.

L'última fase del cas del 3%, de febrer d'aquest any, ha apuntat a contractes del mandat de Xavier Trias a Barcelona, com el de les obres del túnel de Glòries. La Guàrdia Civil va arrestar de nou a Viloca, així com l'exregidor d'urbanisme convergent, Antoni Vives, al director del Port de Barcelona, Sixte Cambra i la mà dreta de Mas a CDC abans de la dissolució de la formació, Francesc Sànchez.

Les indagacions han arribat fins al nucli dur de col·laboradors d'Artur Mas: el que va ser conseller de Justícia i actual diputat de JxSí, Germà Gordó, va ser assenyalat com "aconseguidor" de la trama. Ell va negar haver comès il·legalitats.

Relleu en el pitjor moment de Moix

El relleu dels dos fiscals clau en la gran investigació per corrupció a Catalunya es produeix enmig de la tempesta desfermada al voltant del fiscal Anticorrupció, Manuel Moix, arran de l'operació judicial contra l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González. El responsable de coordinar la lluita contra la corrupció va veure com dimarts passat tots els seus subordinats es negaven a atendre una instrucció que pretenia paralitzar un dels registres del cas.

Finalment, el registre que Moix pretenia paralitzar es va dur a terme, a la filial Inassa, encarregada dels negocis del Canal d'Isabel II a Llatinoamèrica. El responsable d'aquesta filial fins a l'arribada de Cifuentes a la presidència de la comunitat, Edmundo Rodríguez Nebot, és un home clau de la trama investigada.

El sumari del cas deixa especialment tocat a Moix, ja que hi figuren converses telefòniques de González amb l'exministre i dirigent del PP Eduardo Zaplana, celebrant el nomenament del fiscal Anticorrupció abans que es produís i com una forma de resoldre els seus problemes judicials. El PSOE, Units Podem i Ciutadans ja han sol·licitat la compareixença de Moix al Congrés dels Diputats.