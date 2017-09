Abycine acogerá 'Contra el Muro', un ciclo de películas sobre inmigración

El proyecto de construcción por parte de Donald Trump de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México es el punto de partida de 'Contra el muro', el ciclo que tendrá lugar durante la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Albacete del 20 al 28 de octubre, y que reúne una serie de películas de producción independiente que reflexionan sobre las relaciones entre ambos países, desde uno y otro lado de ese "hipotético" muro.

Latinos tratando de sobrevivir en la nación más rica del mundo, con o sin papeles, vistos desde la perspectiva de cineastas que han pasado por esa misma experiencia o que la observan con vocación inclusiva. Películas que reflexionan desde ángulos muy diversos (mezclas de realidad y ficción, parábolas según códigos de género) sobre un tema de actualidad que posee implicaciones sociales, políticas, históricas y culturales.



Cinco largometrajes de cineastas como los mexicanos Lindsey Cordero, Armando Croda, Jonás Cuarón, Rodrigo Reyes, el estadounidense Jim McKay o la española afincada en Estados Unidos, Ana Asensio, que han vivido la inmigración muy de cerca y que reflexionan acerca de las relaciones de ambos países y las consecuencias de la "controvertida" iniciativa de Donald Trump. Las títulos que se proyectarán son: ' Firmes' de Lindsey Cordero y Armando Croda (2013); ' Desierto' de Jonás Cuarón (2015); ' Lupe under the Sun' de Rodrigo Reyes (2016); ' Most Beautiful Island' de Ana Asensio (2016) y ' En el séptimo día' de Jim McKay (2017).

Sus directores provienen de Estados Unidos, Méjico y España y todos conocen la temática de primera mano. Rodrigo Reyes nació en México, a los seis años de edad se mudó con su familia a California, Estados Unidos, y luego regresó a su país natal. Su primera película de ficción 'Lupe under the Sun' está inspirada en la vida de su abuelo quien durante cinco años estuvo “perdido" en Estados Unidos.

Jonás Cuarón, hijo del oscarizado director de 'Gravity', Alfonso Cuarón, retrata en 'Desierto', su debut como director, protagonizado por Gael García Bernal, a un grupo de inmigrantes tratando de cruzar la frontera de Méjico con Estados Unidos. El estadounidense Jim McKay (director de series como 'The Wire' o 'Breaking Bad') habla en 'En el séptimo día' sobre la vida de un mexicano indocumentado en Nueva York.

La española Ana Asensio, que actualmente reside en Nueva York desde hace 15 años, cuenta en 'The most Beautiful Island' (película a concurso en la Sección Oficial Abycine Indie) la pesadilla de una inmigrante española que vive sin papeles en Nueva York, basada en su propia experiencia. Lindsey Cordero, mexicana afincada en Brooklyn es productora de 'El Séptimo día' y co-dirige, junto al también mexicano Armando Croda, 'Firmes' sobre mexicanos ex-miembros de pandillas en el Bronx.