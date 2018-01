Castilla-La Mancha no ve mal el MIR para docentes aunque pide dialogarlo

“No nos parece mal”. Así ha respondido el consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, a la propuesta realizada por el ministro Íñigo Méndez de Vigo sobre la posibilidad de realizar un MIR de dos años para docentes, es decir, un nuevo modelo de acceso para el profesorado que incorpore una fase de formación profesional como la de los residentes de Medicina, de dos años de duración y que tendría lugar tras la formación universitaria. Desde el Ejecutivo autonómico piden, no obstante, que se dialogue.

El ministro lanzó esta propuesta en la Convención Nacional de Educación del PP como medida a incluir en el Pacto Nacional por la Educación que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Preguntado por esta cuestión, el consejero castellano-manchego ha recordado precisamente que el Gobierno regional está pendiente de ese acuerdo para que también salga a la luz una nueva Ley de Educación.

“En esa nueva Ley es revisable el acceso a la función docente, y uno de los modelos posibles es ese. No nos parece mal, pero es algo que está sobre la mesa de todas las comunidades autónomas, porque el acceso a la función docente es de ámbito estatal. Lógicamente esto hay que hablarlo muy despacio y en el marco de ese Pacto por la Educación”, ha subrayado.

Por el momento, los colectivos de representantes de docentes no han recibido con agrado esta propuesta ya que consideran que la Medicina no es lo mismo que la Educación y que además se trata de una propuesta que no ha sido dialogada con los colectivos de estudiantes y del profesorado.