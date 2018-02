"Si nosotras paramos, se para todo": Castilla-La Mancha se prepara para la huelga feminista

La llamada a la "huelga real" que el movimiento feminista ha hecho a nivel internacional y estatal bajo la coordinación de la Comisión 8M de cara al próximo Día Internacional de la Mujer calienta motores también Castilla-La Mancha. En las cinco capitales provinciales se están organizando todo tipo de actos previos para llamar a las mujeres a realizar los paros convocados y el mismo 8 de marzo se celebrarán concentraciones y manifestaciones. En todos los casos, las decenas de colectivos y asociaciones de la región se han adherido al manifiesto elaborado por la coordinadora estatal y por primera vez se han sumado los sindicatos para dar cobertura legal a la huelga. UGT y CCOO llaman a paros de dos horas por turno, mientras que CGT, Intersindical y CNT abogan por la huelga general de 24 horas.

En el comunicado oficial, la coordinadora estatal recuerda que las mujeres participamos en todos los ámbitos de la vida y que por tanto el paro debe ir “más allá de una huelga general”. “Tiene que alcanzar no solo el trabajo asalariado sino también el trabajo doméstico de cuidados, el consumo y nuestros estudios, para demostrar que si nosotros nos paramos, se para todo”.

Es el motivo por el que además de los paros laborales, para los que se piden también campañas en los centros trabajo explicando los motivos y debatiendo las condiciones laborales de las mujeres en cada sector, el 8-M busca ser también una huelga doméstica y de cuidados para que estas labores no recaigan exclusivamente en las mujeres. En cuanto a la huelga de consumo, el objetivo es parar los mercados y especialmente aquellos comercios donde las trabajadoras se encuentren en malas situaciones laborales y vitales. Finalmente, también se llama a la huelga estudiantil en colegios, institutos y universidades por ser “lugares de socialización esenciales que están muy lejos de ser espacios donde se promueva la igualdad y la equidad”.

En Ciudad Real, colectivos feministas de toda la provincia se han sumado al llamamiento de la huelga general de 24 horas. Se encuentran entre estas asociaciones la Asamblea 7N de Alcázar de San Juan, Asamblea Feminismos y Colectivo Espinas, Brujas Moradas de Valdepeñas, Hijas de Lilly de Malagón, Las Trece Rosas de Tomelloso, la Violeteras de Campo de Criptana y el Colectivo Estudiantil. La coordinadora provincial ha convocado una manifestación a las 19.30 horas de ese día además de concentraciones por la mañana en los lugares de trabajo. También se celebrarán asambleas informativas previas durante los días anteriores.

En Toledo, se ha constituido la Plataforma 8M como colectivo feminista. Ha mantenido ya diversas reuniones con organizaciones y asociaciones de mujeres de cara a las movilizaciones de ese día. Recuerdan que el movimiento internacional procede del “vivas nos queremos” que lanzaron las mujeres argentinas tras el brutal asesinato de la adolescente Lucía Pérez y preparan numerosas actividades previas que confluirán con manifestaciones y concentraciones en el Día Internacional de la Mujer.

Decenas de organizaciones unidas

Han participado en estos encuentros el Colectivo Feminista Toledo Violeta, el Área Mujer de IU Toledo, Mujeres de Negro contra la Guerra, el Movimiento Democrático de Mujeres, Libres y Combativas, Podemos Carranque, UGT-CLM, AHIGE Toledo, Asociación de Vecinos El Tajo, Asociación de Vecinos La Cornisa, Asociación de Vecinos Alcántara, Intersindical-CLM, Partido Castellano-Tierra Comunera, PSOE Toledo, Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Mujeres Dama, Asociación de Mujeres María de Padilla, Médicos del Mundo y el Consejo de la Mujer de Toledo. Se declaran “unidas por otra forma de entender y organizar la vida, la economía y las relaciones”.

Asimismo, la Plataforma Feminista de Guadalajara y el colectivo Mujeres Libres ya han preparado actos y concentraciones durante la mañana del 8 de marzo. Por la tarde, habrá también manifestación cuya localización y horario todavía se está perfilando. Por su parte, las mujeres del Comando Violeta de Cuenca han sido las encargadas de capitanear la preparación de la huelga en esta ciudad, junto con multitud de colectivos de la provincia que las apoyan. Los días anteriores, como en otras ciudades, habrá actos reivindicativos en los sitios más céntricos como la Plaza de la Hispanidad mediante mesas informativas y 'performances'. A estas acciones se sumará la manifestación que se celebrará a las 18.00 horas del 8-M por el centro de la capital conquense.

Finalmente, en Albacete son Acción Violeta, Torre Púrpura y Feminismos Albacete los que conforman la coordinadora de la Red Feminista, a la que han invitado también a sindicatos y partidos políticos para que las acompañen en la manifestación que se llevará a cabo a las 18.00 horas. Está previsto que a las 00.00 horas del mismo día 8 de marzo se realice igualmente una concentración silenciosa en la Plaza del Altozano como inicio de la jornada, que se completará con reparto de folletos por colegios y universidades.

Desde CCOO y UGT han realizado llamamientos en Castilla-La Mancha para una huelga general parcial (dos horas por turno) para “visibilizar las brechas y discriminaciones que, por razón de sexo, existen en el mercado laboral”. Sitúan esa brecha salarial en torno al 29% y estiman que las mujeres dejan de percibir casi 6.000 euros por desempeñar el mismo trabajo que un hombre. Ambos sindicatos han pedido también a los grupos parlamentarios de Castilla-La Mancha (PP, PSOE y Podemos) que aprueben mociones en apoyo a estas dos horas por turno. Reclaman activar medidas efectivas de corresponsabilidad en todas las áreas (incluida la de cuidados) e impulsar el diálogo social para que los planes de igualdad sean efectivos.

Una huelga que viene de tiempo atrás

Por su parte, desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical se llama a la huelga general después de que el año pasado su convocatoria fuera de dos horas y arremeten contra otras organizaciones sindicales. “Dicha huelga, para nada simbólica, supuso un hito en la lucha feminista, pues era la primera vez que se convocaba huelga exclusivamente con reivindicaciones de mejoras laborales para las mujeres. La huelga se presentó legalmente, se establecieron servicios mínimos y se descontó del sueldo la parte correspondiente. Que ahora las grandes centrales se quieran colgar medallas demuestra la desinformación que tienen, o no, porque es sorprendente que no sepan que hubo un convocatoria de huelga general el año pasado, después de la campaña contraria que hicieron”, afirman.

Afirman que puesto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “elude sus responsabilidades” y “no quiere meterse en los temas que afectan a la precariedad laboral de las mujeres”, esta confederación quiere demostrar que “más de la mitad de la población está harta del machismo imperante y por eso el 8 de marzo las mujeres pararemos y le haremos llegar nuestras reivindicaciones”.

También desde Podemos han querido recordar que el movimiento feminista internacional ya convocó paros hace dos años cuando se produjo un clamor internacional por el endurecimiento de la ley del aborto en Polonia y por asesinato de de Lucía Pérez en Argentina. La secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI de Podemos en Castilla-La Mancha, Ana Navarrete, nos comenta que detrás de todo ello “hay una larga historia patriarcal, de feminicidios, de subordinación, de brecha salarial brutal y de precariedad". Destaca que por ello han surgido multitud de colectivos gracias a las cuales este movimiento es posible: como las Espartanas, las Madres contra la Droga o Las Kellys.

"No solamente es una cuestión de brecha salarial, es un golpe al patriarcado"

Dicho esto, ha recordado que la formación morada no convoca, sino que se adhiere a esta huelga y se insta a los políticos, en todas las instituciones con estructura orgánica, a presentar mociones para trasladar su importancia. “No hay posibilidad alguna de transformación alguna que no sea forzando la máquina y esta máquina está muy parada porque avanzamos pero también retrocedemos ya que hay temas como el aborto o los vientres de alquiler que la derecha utiliza para llamar al voto reaccionario. No es solamente una cuestión de la brecha salarial, es un golpe al patriarcado, y debemos visibilizar y poner soluciones, porque hay desigualdades diferentes y precariedades diferentes”.

En el PSOE, el Consejo regional de Igualdad ha mostrado su apoyo a los paros de dos horas propuestos por CCOO y UGT “como una medida de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que sufren las mujeres, y de todas las desigualdades que afectan a la condición de ser mujeres en nuestro país”, según ha explicado la secretaria de Igualdad socialista, Montserrat Muro.

Según ha afirmado, son muchos los motivos que “a los/las socialistas nos llevan a seguir luchando por buscar soluciones a las diferencias que mantienen a la mitad de la población en una situación de discriminación frente a la otra mitad”. Por último, ha querido trasladar el apoyo de este partido a la labor que desarrollan en pro de la igualdad todas las asociaciones de mujeres y las asociaciones feministas.

También se ha referido a esta cuestión, en una entrevista con eldiarioclm.es, el presidente de la patronal castellano-manchega CECAM, Jesús Nicolás. Afirma que la cuestión de la brecha salarial “es una cuestión que cada empresario tiene que ver en su empresa”. “Desde luego yo no tengo ninguna justificación razonable para que una mujer, haciendo el mismo trabajo que un hombre, tenga que ganar menos”. De hecho, considera necesario el debate para que los empresarios “se vayan concienciando”. Y sobre la huelga feminista, añade: “Estas cosas, si las valoras, digas lo que digas, vas a quedar mal. Estoy absolutamente de acuerdo en que el techo de cristal lo tenemos que romper entre todos. No es una cuestión solamente de las mujeres, sino de todos porque es una situación injusta y frente a la injusticia todos tenemos que hacer algo”.