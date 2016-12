Enfermos de Hepatitis C se encerrarán en Toledo si no se "levanta la veda" en tratamientos

Tras dos años de lucha, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Castilla-La Mancha va a protagonizar un encierro el próximo mes de enero en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Reclaman un tratamiento para todo enfermo, independientemente de la fase en el que se encuentre la afección. “A día de hoy cualquier enfermo de Hepatitis C afectado tiene que llegar a fibrosis para ser tratado”, es decir, encontrarse en fase 2 de la enfermedad, según explica la presidenta de la Plataforma, Pilar Milla, enferma actualmente curada que tuvo que llegar a la fibrosis para ser tratada. “Ya está bien que una persona tenga que sufrir para ser tratado”.

Lamenta que "los facultativos se tienen que atener a las órdenes que reciben y no a sus criterios médicos" y cree que "los políticos anteponen el dinero a la salud de los enfermos”. En este sentido, Milla sostiene que un enfermo tratado en fase inicial (fase 0) a la larga es mucho menos costoso que un enfermo que llegue a la fase 2. La presidenta ha detallado que reclaman un tratamiento siempre que el facultativo lo vea oportuno y "que no sea un privilegio sino un derecho" a recibir el tratamiento.

Otra de las líneas sobre la que trabajan es pedir apoyo para la investigación infantil, ya que no disponen de ningún tratamiento y hasta ahora solo están “haciendo probaturas”. Se refiere a casos concretos. Como el de "un niño que ha nacido con el virus y su cuerpo no hace anticuerpos. Con diez años padece cirrosis y fallece", ha explicado Milla y comenta que en su plataforma hay dos niños que han conseguido superarlo. Esto se debe a que durante los seis primeros meses de vida tienen más facilidad de generar los anticuerpos.

La población reclusa afectada

Por otro lado, el 20% de los reclusos están afectados por la dolencia y por ello reclaman que se les incluya entre los pacientes con necesidad de tratamiento, así como el acceso a las cárceles para impartir charlas formativas y que se puedan poner en contacto con la plataforma. Además, solicitan que “sea Sanidad la que se ocupe de ellos y no el Ministerio del Interior” ya que hay enfermos “muy graves" y quien los tutela en este caso es el Estado.

Milla afirma que es "surrealista" que a día de hoy se tenga que luchar por conseguir que todo paciente tenga derecho a que se le trate de una enfermedad como la Hepatitis C. Cantabria ya ofrece tratamiento, el País Vasco está a punto y Castilla-La Mancha esta “quemando los últimos cartuchos”. Desde la plataforma pidieron hace un mes una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, pero “aún estamos esperando la respuesta”, afirma la presidenta. Además insiste en que la única solución para que no haya encierro es que “se levante la veda”, es decir, que "un político no le diga lo que tiene que hacer al facultativo".