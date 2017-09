Incentivos y cheques-retorno: Castilla-La Mancha quiere que sus jóvenes regresen

Durante la crisis económica, Castilla-La Mancha no se ha quedado atrás en cuanto al número de jóvenes que han decidido marcharse de la comunidad autónoma para labrarse un futuro laboral. No ha sido la que más lo ha sufrido, debido a que se trata de una región con un envejecimiento progresivo de la población, pero sí ha marcado a una generación que no ha formado parte del tejido productivo, algo que el Gobierno ahora quiere combatir. Para ello, y mientras lucha contra unas cifras del desempleo entre los jóvenes que bajan muy poco, ha aprobado un Plan de Retorno del Talento Juvenil.

Ayudas al emprendimiento o un “pasaporte” de retorno son algunas de las medidas con las que el Ejecutivo autonómico colaborará en el retorno físico de los jóvenes emigrados. El presidente, Emiliano García-Page, lo ha definido como construir un “puente” que facilite su regreso y que así puedan echar raíces en Castilla-La Mancha. “Queremos dar toda la facilidad posible para que vengan” aquellos jóvenes que, debido a la crisis, "se vieron en la necesidad de emigrar para buscar una salida laboral y, que en estos momentos, se ven trabajando en aquello para lo que no estudiaron".

El objetivo, por tanto, es conseguir que regresen facilitando su contratación en la región, su actividad emprendedora o continuando su formación profesional en Castilla-La Mancha. La medida corresponde a un compromiso electoral de García-Page y según ha detallado la consejería de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, es fundamental que el retorno de ese talento “juegue un papel determinante en el progreso y avance” de la región.

De esta forma, el Plan contempla la creación de una plataforma para que los jóvenes que están fuera de España y sean de Castilla-La Mancha puedan contactar con empresas. Asimismo, se pone en marcha el denominado ‘cheque-retorno’ o ‘pasaporte’ que cubrirá los gastos necesarios para regresar, favoreciendo también incentivos a la contratación en el ámbito empresarial. “Si los jóvenes tienen actividad investigadora, se establecerá mayor financiación ya que de lo que se trata es de que retorne el talento juvenil”, afirma la consejera.

Foto: Marea Granate

Entre las líneas de ayuda, destacan las subvenciones para la contratación indefinida de las que se podrán beneficiar las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las entidades sin ánimo de lucro de carácter privado o cualquier otro tipo de unidad económica que aun careciendo de personalidad jurídica propia o diferenciada de la de sus integrantes, pueda realizar el proyecto o actuación subvencionable. También contarán con ayuda las personas jóvenes menores de 35 años, que inicien una actividad económica como trabajadoras autónomas o por cuenta propia.

El Plan de Retorno de Talento Juvenil es un programa “en sí mismo hermoso desde el punto de vista moral” tanto por la calidad como por el simbolismo que supone y que, además, “tiene alcance para un país y una sociedad que ha visto cómo gente con enorme talento tuvo que buscarse la vida fuera de España”, dijo también en su momento García-Page.

Hasta el momento, y con la legislatura a poco más de su ecuador, desde la Junta han aprobado algunas medidas relacionadas con esta cuestión. El año pasado se aprobaron las bases para la convocatoria de becas postdoctorales, unas ayudas destinadas para la contratación de doctores en centros de investigación públicos y que se encuentran enmarcadas dentro de este plan.

El Ejecutivo regional cifró entonces en 800 los investigadores que se fueron de Castilla-La Mancha a lo largo de la legislatura liderada gobernada por María Dolores de Cospedal, así como la falta de convocatoria para ayudas de este tipo en los años 2012 y 2013. En las nuevas bases aprobadas se marcó una duración de dos años y se dobló el total destinado, llegando a los 1.800.000 euros e incrementándose el número de beneficiarios en un 20%.

Hasta 17.000 jóvenes en "exilio laboral"

En cuanto a los datos, CCOO ha llegado en cifrar en 17.000 a los jóvenes que han emigrado de la comunidad autónoma. Este sindicato ha hablado de todo un “exilio laboral" que ha intentando combatir con una batería de propuestas elaborada por la Sección de Juventud y que han remitido al Gobierno regional.

El plan de este sindicato pasa en primer lugar por la elaboración de un plan estratégico destinado a los jóvenes e impulsado desde el Gobierno, y entre cuyas primeras medidas estaría la creación de una Plataforma de Interconexión de jóvenes en el extranjero que les permita acceder de manera sencilla a las distintas plataformas de información y asesoramiento en materia de empleo.

Igualmente, han pedido el diseño de un Plan de Retorno que incluya la vuelta de los jóvenes al mundo rural para potenciar su desarrollo ofreciendo nuevas alternativas; la creación de un mecanismo de incentivos a empresas que contraten jóvenes que quieren retornar a su origen; y el impulso a la formación y cualificación de jóvenes en sectores emergentes, empleos blancos (en el sector sanitario), empleos verdes (relacionados con las energías renovables) y servicios. Por último, desde el sindicato apuestan por fomentar acuerdos con entidades financieras que operen en Castilla-La Mancha para la creación de microcréditos específicos para jóvenes menores de 30 años que opten por el autoempleo.