Nuevas elecciones en Castilla-La Mancha: un “viaje poco recomendable”, según Podemos

Las cuentas para Castilla-La Mancha en el presente año siguen en un callejón sin salida. Tras el anuncio del presidente regional, Emiliano García-Page de intentar sacar adelante unos presupuestos "más sociales" pero sin afán de "aferrarse" al sillón hablamos con José García Molina, secretario regional de Podemos.

Tres meses después ¿Se puede hablar de algún avance para sacar adelante los Presupuestos 2017?

Sinceramente no se está hablando. Hice una invitación formal al presidente de Castilla-La Mancha para que nos reuniéramos y no he recibido respuesta. Nuestra posición es muy clara. Queremos negociar unos presupuestos que impliquen aquello que nos trajo hasta aquí y que hizo que fuéramos juntos por el camino con el PSOE el primer año

Estos dos años de Gobierno han tenido dos partes. El primero cargado de buenas intenciones que iba a suponer un giro político, que hizo que Cospedal saliera del Gobierno y con ella sus políticas. Fue un momento ilusionante.

En el segundo año, el Gobierno ha funcionado en piloto automático sin atender a nadie, sin negociar y creyendo que gobernaba con mayoría absoluta. Eso nos ha llevado a la ruptura del acuerdo y luego a decir 'no' a unos presupuestos que no atendían a ese cambio de ruta. Estamos dispuestos a negociar los presupuestos, nuestra relación y el giro político que necesita esta región.

¿Quiere decir que quien no negocia es el Gobierno del PSOE?

Eso es lo que parece porque si nosotros nos hemos ofrecido y los mensajes que llegan es que van a presentar los presupuestos directamente en las Cortes regionales sin negociar… ¡Hombre! Creo que cualquiera entiende que si quieres un trato y que salga bien…La primera vez cometieron el error de no querer negociar ninguna enmienda y nosotros esperamos a las comisiones y al Pleno. Esperamos una señal. No solo no se negoció sino que casi se nos insultó en las comisiones. Ahora, el Gobierno cometería un error si los presenta sin negociar y sin intentar entender que el momento es otro.

Ya salieron rechazados y si se vuelve a presentar los mismos Presupuestos con algunos matices, la respuesta 'a priori' debería ser la misma.

Esa respuesta puede provocar que vayamos a Elecciones o que se mantengan los presupuestos prorrogados…

Esa decisión no le corresponde a Podemos sino a Emiliano García-Page. Lo tendrá que ver él. Hay dos indicadores que le tendrían que hacer pensar: uno es lo que los militantes han dicho en su partido sobre la orientación que quieren para el país y para Castilla-La Mancha. El otro es que creo que si queremos pilotar este proceso vamos a tener que entendernos.

En el fondo, ellos lo han dicho, casi nadie quiere unas Elecciones que servirían para año y medio aproximadamente. La mano siempre está tendida para negociar en serio un proyecto político para esta región y no solo unos presupuestos que nos vienen ya dados. Para ese viaje no hacía falta que entrásemos en las instituciones porque es la forma de funcionamiento de las mayorías absolutas.

El presidente de las Cortes y número dos de García-Page ha dicho que si vamos a nuevas Elecciones en Castilla-La Mancha Podemos saldría del Parlamento. ¿Coincide en el diagnóstico?

Si lo que pretende es presionarnos, no nos sentimos presionados de ninguna de las maneras. Si hay que ir a Elecciones, estamos preparados. Pero mucho me temo que la cosa solo pueda ir a peor: que hubiera una mayoría absoluta del PP, algo que sería de lamentar, o que nos quedásemos con una aritmética muy parecida y entonces habría que volver a empezar. Parece un viaje poco recomendable pero…por nuestra parte lo ideal sería negociar no solo un presupuesto sino una ruta integral y de continuidad para la región. De momento, no hemos obtenido respuesta.

¿Cabría la abstención técnica para dar salida a esos presupuestos? La suya y la del PP, puesto que ambas serían necesarias…

Si uno no está de acuerdo con los presupuestos y son los mismos a los que ya se votó ‘no’, la lógica dirá que votaremos lo mismo. Lo más inquietante es que los presenten sin negociar. En política eso es una mala estrategia. Intentar imponer algo al otro, y quiero que se entienda bien, es una manera de chantaje más que de querer ver que en la región hay una orientación política distinta a esta. Nosotros estamos en esa lógica.

¿Les valdría o ayudaría la introducción de cambios en el Gobierno? No sé si los han pedido…

Nosotros no hemos pedido nada. Podíamos haberlo hecho si estuviéramos negociando. Estamos a ver si quieren negociar. Nos queremos sentar pero no hay respuesta.

O sea que no hay cambios con respecto a abril…

Sí, la sensación es de ‘stand by’, de modo espera. La responsabilidad última es del Gobierno.

¿Se arrepiente de no haber apoyado los presupuestos?

Para nada. Cuando hemos hablado con nuestra gente todo el mundo tenía clarísimo que el ‘no era no’. La decisión estaba bien tomada y así nos lo hizo saber nuestra gente por dos razones: no había giro político y el Gobierno empezaba a funcionar en automático e incumpliendo lo que había hecho que les diéramos ese gobierno. Han olvidado que están gobernando porque Podemos les puso ahí.

¿Va a llamar a Emiliano García-Page o no habrá conversación si él no llama?

No creo que sea tanto quién llama a quien. Pero vuelvo a decir que la iniciativa le corresponde al Gobierno. Sería extraño que fuera yo el que le llame si ellos han decidido no negociar. Me gustaría una conversación larga y tendida sobre qué orientación política le vamos a dar a esta región. Y no es una cuestión de orgullo sino de quién tiene la responsabilidad. Me gustaría que diera el paso si es que realmente quiere.