Paco Ibáñez: “La conciencia social no ha evolucionado como soñábamos”

Que la poesía es un arma cargada de futuro es un verso que por sí mismo se está convirtiendo en el lema principal de la quinta edición del Festival Internacional de Poesía Voix Vives de Toledo, que se celebrará el primer fin de semana de septiembre y con el que colabora eldiario.es de Castilla-La Mancha. Así lo ha vuelto a recordar a través de su guitarra y de su voz el cantautor y poeta Paco Ibáñez, padrino del festival y que también actuará en el Teatro de Rojas durante el evento. Ha acudido a la presentación de este evento en el Instituto Francés de Madrid junto con la directora del Festival Voix Vives en la ciudad francesa de Sète, Maïthé Vallés; la directora de la edición toledana, Alicia Es. Martínez; y la viceportavoz del Ayuntamiento de Toledo, Inés Sandoval.

Paco Ibáñez ha querido hacer uso de su inseparable guitarra al tomar palabra. Ha interpretado así al mítico cantautor francés Georges Brassens y su canción ‘Les amoureux des bancs publics’, así como al poeta Gabriel Celaya:

Tras ello, ha destacado la importancia del mensaje en el arte poético y ha aprovechado igualmente para realizar balance de sus 50 años sobre los escenarios, la mayoría de ellos fuera de España, y ha realizado un diagnóstico del contexto político actual. “Nuestra situación mejoró el día en que el monstruo se despidió, pero ahora parece que no se ha alejado demasiado. Pese a esa mejora que celebramos y soñamos, si haces un balance, parece que estuviéramos de nuevo en la puerta de salida. La conciencia social, sentimental y artística de la gente no ha evolucionado demasiado, o al menos no lo que soñábamos”.

“Nos han ‘norteamericanizado’ y no sé si saldremos vivos de esta experiencia; ahora comemos más y nos movemos más rápido, pero hemos perdido a nivel sensible, en carga emocional”, ha subrayado el cantautor. De hecho, ha comentado también, preguntado al respecto, sus impresiones sobre la nueva poesía urbana y el hip hop: “no hay continuidad en el mensaje, hay muchos juegos de palabras, y la poesía debe ser una foto sentimental del alma”.

Previamente, Maïthé Vallés, la directora de la edición francesa del festival, ha destacado la doble identidad del evento, remarcando que Sète y Toledo trabajan por lo mismo, por “construir espacios donde la poesía pueda vivir y llegar hasta el pueblo”. A este respecto, ha querido dejar claro que este arte no es para las élites sino que su carácter es universal “se dirige a todos”. “Por eso organizamos los espacios en las plazas, en los jardines, fuera de los centros culturales, y de acceso gratuito, y por eso hemos conseguido que el público sea cada vez más numeroso. Además, Paco Ibáñez es el símbolo del artista que lleva la palabra poética a todo el mundo”.

También Alicia Es. Martínez ha querido remarcar la importancia de que Voix Vives haya contribuido a que en Toledo no se oigan “solamente los pasos de los turistas, sino la voces de los poetas”. Y ha celebrado el “sueño cumplido” de que se haya ido consolidando y de contar este año con figuras como Paco Ibáñez o Carmen Linares, dentro de los espectáculos musicales que también incluye su variada programación.

Presentación del Festival Voix Vives de Toledo en el Instituto Francés de Madrid

“Paco Ibáñez es el icono de la palabra para hacer el mundo más humano”, ha resaltado, al tiempo que ha detallado que en la edición de septiembre acudirán también poetas de 18 países. Con ello, en el Festival Voix Vives se hablarán varios idiomas y lenguas autóctonas de España como el catalán, el vasco y el gallego. A esta diversidad se une también la traducción simultánea en lengua de signos, para conseguir un festival “que llegue a todo el mundo”.

Finalmente, la viceportavoz del Ayuntamiento, Inés Sandoval, ha celebrado que Toledo se haya convertido en referente cultural de la poesía y del encuentro de culturas mediterráneas gracias a Voix Vives. Ha destacado el hecho de que iniciara su andadura de forma muy modesta hasta consolidarse como primera de las convocatorias culturales de septiembre, y que este año coincida con la celebración del XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad.

“Es un auténtico privilegio que la poesía llene las calles y plazas de Toledo. Con Voix Vives vamos a desparramar la poesía, consiguiendo poner al alcance de todos los versos y promoviendo una cultura accesible. La poesía es un arma poderosa para remover conciencias y conseguir un mundo mejor, y es un lujo además contar con Paco Ibáñez, experto en musicar la poesía”, ha concluido.