Polémica por pagar el Ayuntamiento de Guadalajara pantallas de plasma para la concatedral

No ha gustado al Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el PP, que el equipo de Gobierno municipal haya subvencionado la compra de pantallas de plasma para la concatedral de Santa María de la ciudad. Así lo ha denunciado el portavoz local de la formación naranja, Alejandro Ruiz, al manifestar su descontento con los acuerdos alcanzados con la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, enmarcados en el convenio de colaboración entre estas entidades para el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio.

Al hilo de ello, el concejal se ha mostrado partidario de colaborar en la rehabilitación de inmuebles eclesiásticos que, considerándose patrimonio histórico, aportan valor a la ciudad, pero no del “mal uso” que, según ha dicho, se está dando al convenio firmado por estas dos instituciones.

El pasado 29 de diciembre, ha explicado, la Junta de Gobierno Local aprobó un reparto de subvenciones a las iglesias de la ciudad para costear, entre otros asuntos, la adecuación de una planta sótano y urbanización exterior de la Parroquia El Salvador, templo de reciente construcción, “o la compra de pantallas de plasma", en este caso para la concatedral. Estos gastos, añade, "no deben ser asumidos por los presupuestos municipales".

Es por ello que desde Ciudadanos han instado al Gobierno a la modificación del convenio, para colaborar en mejoras de eficiencia energética, accesibilidad y conservación estructural de los edificios con valor patrimonial, "no así en ese otro tipo de gastos que no son de recibo". De hecho, ha dicho que su Grupo Municipal "corregirá dicha partida en el presupuesto municipal si no se cambia el objeto de dicho convenio".

La interpretación que ofrecen desde la Diócesis es bien diferente. Según Alfonso Olmos, responsable de Comunicación, el convenio no solamente se circunscribe a la rehabilitación del patrimonio artístico, sino que es “mucho amplio” y también incluye subvenciones para el bien social y cultural.

El objetivo es "mejorar la visibilidad"

Explica que en el caso de la concatedral, se ha comprado un circuito interno de televisión para que los actos puedan ser seguidos por todos los asistentes y feligreses, debido a que tiene tres naves y las laterales no tienen visibilidad de la zona del altar.

También explica que los actos que allí se celebran son tanto religiosos como culturales y pone como ejemplo las Veladas de Arte Sacro en las que estas pantallas se estrenaron y que fueron el pasado mes de octubre. “Efectivamente también se utilizan para la liturgia, pero su uso es tanto para ello como para un concierto o cualquier otro acto cultural, y en el convenio se contempla igualmente”.

Por último, precisa que lo único que el Ayuntamiento ha subvencionado del coste total de las pantallas -en torno a los 20.000 euros- supone tan solo el 2% de gasto público en previsión de los mencionados actos culturales, que además se organizan con la Concejalía de Cultura, la Fundación Siglo Futuro y otras entidades de la ciudad, para el disfrute de los ciudadanos.