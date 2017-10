Vivienda en Toledo: se ha "superado" la crisis económica y se reactiva la compraventa

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado los primeros resultados del estudio encargado a la Universidad de Castilla-La Mancha, 'Necesidades de vivienda municipio de Toled0', en conjunto con la Empresa Municipal de Vivienda (EMV). El concejal de Urbanismo y Vivienda, Teo García, ha repasado las primeras conclusiones, en base a 910 encuestas que se llevaron a cabo en el mes de mayo de este año, con el objetivo de conocer la situación del mercado de vivienda en la ciudad. "El Ayuntamiento ha abordado este estudio para conocer la demanda de vivienda potencial a corto y medio plazo", señaló García.

En definitiva, conocer la realidad y utilizar las conclusiones del estudio para vincularlas a la toma de decisiones en la elaboración del próximo Plan de vivienda y Rehabilitación municipal, y también para orientar "todo" el planteamiento urbano de la ciudad. El primer borrador del Plan, explicó el edil, está ya avanzado y se pretende presentar un primer borrador antes de finalizar este año.

Un 13,5% de los encuestados ha manifestado su intención de cambiar de vivienda, lo que equivaldría en términos totales a unas 4.000 personas de la ciudad. El régimen de alquiler se lo plantea un 5,1%, unas 2.400 personas, que se trata principalmente de jóvenes entre los 25 y los 34 años. En cuanto a vivienda, tiene la intención un 8,4% de los encuestados. Estos datos los ha presentado García como relevantes, señalando que "una conclusión que se entiende como importante porque la percepción de la crisis se va superando y va haciendo que personas con ingresos medios se estén planteando el hecho de comprar".

En este sentido, el estudio afirma que quienes compraban en los últimos años eran quienes tenían unos ingresos mensuales superiores a 2.400 euros, "muy por encima" de la media castellano-manchega según explicó el profesor Eduardo Díaz, encargado del estudio. "Ahora, un porcentaje importante tiene ingresos inferiores a estos 2.400 euros", señaló García. Desde el Ayuntamiento también señalan que se debe plantear desde el ámbito de la rehabilitación, dado que el 22% de las personas encuestadas afirma que su casa necesita alguna reforma aunque no todos están dispuestos a llevarlas a cabo, sólo un tercio.

Rehabilitación como prioridad

Más de la mitad de los encuestados, destacó el edil, desconoce también las ayudas que tienen disponibles para aplicar a la rehabilitación, entre otros datos. El casco histórico ocupa un sitio especial en el estudio, ya que es uno de los barrios preferidos para los jóvenes que tienen interés en alquiler y también está entre los tres barrios más demandados para la compra. El profesor Díaz, ha señalado también que sólo un 3,2% de los encuestados ha comprado vivienda en los últimos años y que, de ellos, sólo el 31% la habita.

Los sitios elegidos para compra fueron los barrios de Valparaíso, Vistahermosa, Tres Culturas, Buenavista, casco histórico y la Antequeruela, que se seleccionaron principalmente por su imagen o su proximidad al trabajo, no por los servicios ofertados. La demanda suele venir de los barrios con más población y con más jóvenes, como puede ser el Poligono o Valparaíso. En cuanto al alquiler, actualmente son principalmente los jóvenes solteros los que buscan formar su primer hogar y encontrar su independencia y ahora es solvente un alquiler, y que el término medio se encuentra en los 440 euros para una vivienda de aproximadamente 75 metros cuadrados.

En cuanto a la rehabilitación de viviendas, de las que se han encontrado en la encuesta, cerca de un 60% es de menos de 5.000 euros y no se llevan a cabo debido a la falta de recursos, porque no se es propietario de la vivienda o por la 'pereza' de los mismos. "Simplemente no se prioriza la reforma", señaló el docente.

El gerente de la Empresa Municipal de Vivienda, Luis Enrique Espinoza, ha explicado que se observa claramente una reactivación del mercado en los últimos dos años, con la recuperación de la compraventa de vivienda tanto de segunda mano como en las nuevas. "Observamos que los precios se mantienen moderados y esto nos explica que la reactivación debe tener una respuesta por el lado de la oferta, ya que vemos mejoras sustanciales en el mercado", afirmó.

Sin embargo, ha señalado que existe un "gran problema" que es la falta de información para acceder a los recursos que existen actualmente, no sólo del Consorcio sino también del Plan de Vivienda estatal. En el nuevo Plan estatal, señaló, se apostará por la rehabilitación por lo que "previsiblemente" habrá también ayudas para esta mejora. "Debemos mejorar que esta información sea algo al que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder", señaló.