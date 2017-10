La evaluación ambiental del basurero nuclear en Cuenca “tiene que ser negativa”

En el mismo día en que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado negativa la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, ha aprovechado también para volver a manifestar su rechazo frente a iniciativas que no respetan el medio ambiente. Y en este punto ha puesto como ejemplo la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas, pendiente de una nueva resolución ambiental por parte del Ministerio, que “tiene que ser negativa”.

Así lo ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, quien ha explicado que la Junta sigue considerando que el espacio de la Laguna del Hito próxima a la ubicación elegida para el silo nuclear sigue protegido medioambientalmente, pese a la suspensión del decreto de la Junta que aprobó esa protección.

“Por delante de cualquier inversión está la necesidad de preservar espacios protegidos”, ha destacado, recordando que esta es también una obligación de la Comisión Europea, ámbito en el que el Gobierno regional sigue trabajando para ver “de qué forma se puede hacer que esté realmente protegido y los tribunales no lo impidan”.

De momento, la Administración castellano-manchega sigue esperando la Declaración de Impacto Ambiental que tiene elaborar el Gobierno central, y sobre la cual su departamento elaboró un informe “muy contundente”. “Esa declaración tiene que ser negativa”, recalca el consejero, “porque sería muy difícil refutar” cada uno de los argumentos técnicos y riesgos aportados en el citado informe.

Está convencido Martínez Arroyo de que la Comisión Europea es “muy consciente” de esta argumentación de Castilla-La Mancha y ha insistido en que este órgano ejecutivo no solo tiene la obligación de “salvaguardar el cumplimiento” de la Directiva Hábitat (mencionada también por la Junta en el informe contra el silo nuclear), sino que fue también quien indicó a la Junta “que era necesario defender nuestra postura”.

“Hemos dejado claro que queremos un modelo energético distinto; no queremos el fomento de la energía nuclear y apostamos por las renovables, y el ATC no es compatible con un espacio natural”, ha argumentado. Y aunque la DIA fuera positiva, el consejero ha concluido que el Gobierno regional seguirá “peleando” por otras vías para que no haya cementerio nuclear en Villar de Cañas.