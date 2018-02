"Es injusto prejuzgar a un médico por su nacionalidad o su acento"

54 médicos de la Gerencia de Área Integrada de Puertollano (Ciudad Real), entre los que figuran varios jefes de servicio y de sección, han firmado un manifiesto de apoyo a sus compañeros, médicos especialistas sin título homologado, después de que el jefe de Obstetricia y Ginecología del centro, Agustín Luque Mialdea, presentase una denuncia ante los juzgados para exponer la presencia de cuatro profesionales en el servicio sin la especialidad homologada.

Carlos Pereda, jefe del Servicio de Medicina Interna del centro hospitalario es uno de los firmantes del manifiesto ante el caso que ha generado una viva polémica después de que la denuncia se hiciese pública el pasado 22 de enero. Pereda señala, en declaraciones a eldiarioclm.es, que en el hospital existe una “honda preocupación por la alarma social” que se ha generado y porque “se deja entrever que la calidad asistencial es si no mala, pésima, en nuestro hospital”. En opinión del facultativo, "no responde a la realidad y ha sido el principal motivo del escrito”.

Pero el responsable de Medicina Interna alude además a otras razones que han llevado a redactar el manifiesto y que tienen que ver con la intención de solidarizarse con sus compañeros médicos que “se ven prejuzgados por su nacionalidad o un acento no castellano de Valladolid. Nos parece injusto”.

Se muestra preocupado por la “repercusión” en la sociedad de Puertollano que está teniendo este asunto ante la “aparición de chistes supuestamente jocosos pero terriblemente dolorosos en la prensa y en los que se dice que lo que hacemos es prácticamente brujería y no medicina, hasta comentarios de todo punto despectivos, no diré racistas”. Se refiere Carlos Pereda a los comentarios de personas del tipo “es que de este médico no me fío porque no tiene el acento que tengo yo”.

A eso se suma, asegura, la “indignación” ante “una cierta manipulación o utilización política de un determinado problema. No entro en absoluto a juzgar porque no soy jurista, pero estoy convencido de que no se ha cometido ninguna ilegalidad y que las personas que han trabajado con nosotros, aunque no sean de nuestro país, en lo que yo puedo responder de mi servicio, son tan perfectamente capaces como otros”.

Pereda elude referirse a la denuncia judicial del doctor Luque. “Él sabrá por qué lo ha denunciado. No tengo razones para defenderlo ni me meto en ello pero lo que me duele es la utilización que se hace de esto. No tengo razón objetivo para dudar de esta práctica, también en otras comunidades autónomas”. Y sobre todo, apunta, a que la falta de médicos en España “no es algo de hoy, ni de Puertollano o de Castilla-La Mancha. Es un tema nacional y se va a ver acrecentado con el tiempo”.

Se ha referido también al comunicado del Ministerio de Sanidad rechazando estas contrataciones y lo califica de “tibio” pero, insiste, “no ha podido plantear ningún tipo de legalidad al respecto”.

El 27% de los admitidos en el MIR fueron extranjeros en 2017

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) daba a conocer el manifiesto en el que los médicos se refieren a la "gran alarma social" creada entre la población por las noticias que han llevado a "situaciones de rechazo hacia compañeros de distinta nacionalidad a la española, que reúnen todos los requisitos de titulación exigidos por la legislación, incluida su formación por la vía MIR en España", y han recordado que "el 27 por ciento de los admitidos para la realización del MIR en el año 2017 fueron extranjeros".

Los profesionales de Puertollano quieren transmitir a la población atendida en ese hospital "la seguridad de que su salud y su asistencia están garantizadas dentro de las máximas exigencias que conlleva esta profesión", y han destacado "la profesionalidad, buen hacer, dedicación y conocimientos de los compañeros, nacionales y extranjeros, gracias a los cuales se garantiza la seguridad de su salud y su asistencia, sin los cuales estos dos puntos no sería posible garantizar".

Han querido agradecer a sus compañeros no nacionales "el hecho de que hayan elegido trabajar aquí y ayudar a conseguir ofrecer una medicina de mayor y mejor calidad", manifestando su "más enérgico rechazo a cualquier tipo de discriminación a los compañeros por razón de sexo, nacionalidad, acento de su lenguaje o color de su piel".

Asimismo, muestran su rechazo a "cualquier tipo de utilización partidista de esta polémica, que lejos de perseguir el bienestar y la salud de la población, sólo intenta utilizar la sanidad como moneda de cambio de votos".

El caso, convertido en ‘cuestión política’ en los pasillos de las Cortes

En los pasillos de las Cortes regionales este jueves se hablaba de este tema. El Grupo Popular cree que el Gobierno autonómico quiere "desviar la atención" sobre los médicos sin homologación que están trabajando en el hospital de Puertollano y ha asegurado que el manifiesto "no supone ningún cambio a la denuncia que el jefe del servicio de Ginecología ha realizado".

El portavoz adjunto de este grupo, Carlos Velázquez, se ha preguntado "quién se va a hacer responsable si ocurriera algún tipo de desgracia", opinando que tanto el presidente regional, Emiliano García-Page, como los gestores políticos son "los únicos responsables”. Velázquez ha lamentado que el Gobierno regional "se ponga a buscar excusas en lugar de aportar soluciones ante un problema de tal gravedad" y ha apuntado que esta forma de actuar "hace pensar muy mal de los responsables del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), del consejero de Sanidad, que ya debería haber dimitido, y de Page, que lo está consintiendo".

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha también hablaba del tema para decir que, tras conocerse el manifiesto, los dirigentes del PP deberían "pedir disculpas" a los médicos especialistas sin título homologado que están trabajando en el hospital de Puertollano y les acusan de "alarmar innecesariamente a los ciudadanos” y sugieren que "en vez de cuestionar a los profesionales que no tienen homologado su título, lo que deberían hacer es exigir a la ministra de Sanidad celeridad a la hora de que se produzca esa homologación".

El secretario regional de Podemos y vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José García Molina, cree que el hecho de que se hayan posicionado a favor de sus compañeros es una cuestión "muy a tener en cuenta". Ha insistido en que "no hay nada que alegar cuando los profesionales y la sociedad civil hace una demanda que cree lícita, con una apoyo explícito a los compañeros".

"A veces se generan muchas alarmas de las que luego hay que ir investigar la letra pequeña", ha indicado, para agregar que desde su formación están encantados de que la sociedad civil tome la palabra porque es un signo más de que la democracia "se sigue expandiendo". "Y nosotros hemos venido a eso", ha zanjado.

Sanidad insiste en el mensaje de “tranquilidad” a la población, también en el caso de Hellín

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se ha referido al manifiesto de los médicos y ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a la población y sostiene que los profesionales sanitarios vienen, con este manifiesto, lo mismo que decía el Gobierno regional: "No debemos distinguir entre profesionales de un tipo y de otro" y ha sugerido al Ministerio que "acelere las homologaciones".

Asimismo, le ha dicho al PP que "ya vale de poner la sanidad en el lugar que no le corresponde. Quizá el PP no ha aprendido, ya lo hacía mal y se metía con los profesionales cuando gobernaron y ahora desde la oposición lo siguen haciendo", ha apuntado. Ha pedido a los 'populares' que "dejen de poner palos en las ruedas”, y ha agregado que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá trabajando para seguir homologando al mayor número de profesionales posibles.

Respecto al caso del hospital de Hellín, que también ha denunciado el PP, el consejero ha dicho que le resulta curioso que "nunca" lo hicieran cuando estaban gobernando. "Resulta que cuando el PP gobierna no pasa nada con la Instrucción de 2008, pero cuando lo hace el PSOE es maligna", ha agregado.

"También estaría bien que el PP hable con la ministra para preguntarle por los 3.000 profesionales que hay en España en estas circunstancias y a lo mejor así aceleramos las homologaciones. Fijarse en Hellín o en Puertollano es ir contra la sanidad de Castilla-La Mancha", ha concluido.