La Asociación Española de Editores de Música pide la dimisión del presidente de la SGAE

La Asociación Española de Editores de Música (AEDEM) ha exigido hoy la dimisión del Presidente de SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, así como la intervención del Ministerio de Cultura, tras el cese en su junta directiva de los representantes de Warner, Emi y Peer.

En un comunicado hecho público hoy, la Aedem ha manifestado también que quiere "contribuir" al "esclarecimiento" de estos tres ceses llevados a cabo el pasado mes de diciembre en cumplimiento de una sentencia emitida por un juzgado de Madrid.

En concreto, según informó Efe, la junta directiva cesó a Juan Ignacio Alonso de la entidad EMI Songs España S.L., Santiago Menéndez Pidal de Ediciones Warner Bross S.A. y Rafael Aguilar de Peer Music Española S.L.

Por este motivo desde Aedem han pedido la dimisión de Fernández Sastrón ya que, con su actuación, "una parte muy importante de los socios a los que él debe representar y defender, deja de sentirse representado, lo que debilita al conjunto de la Entidad de Gestión". Asimismo, urgen la intervención del Ministerio de Cultura.

En este sentido, esta asociación ha mostrado también su "respaldo y solidaridad" con estos tres miembros del Colegio Editorial de la Junta Directiva de SGAE, que representa en su conjunto, han informado, "el 84,75 % del voto emitido en las últimas elecciones a dicha entidad por el colectivo de editores de música".

Un cese, según han calificado, que se llevó a cabo por parte de Sastrón "mediante el uso de un procedimiento no ajustado a derecho".

"Ese procedimiento -han añadido- ha consistido en la utilización de una sentencia no firme (dictada el pasado 11 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Madrid, pero recurrida ante tal Juzgado, como informaron a la Presidencia los tres editores directamente afectados por la misma), como base para la ejecución del cese de los editores".

Una forma de proceder "no ajustada a derecho", han matizado, ya que afirman que así lo "corroboró la jueza instructora en su providencia del pasado 19 de diciembre", al confirmar que la sentencia "no era ejecutable" ya que la misma "debía ser tomada como un todo y no cabe su ejecución parcial".

Además, desde Aedem han expresado su "rechazo a la inaceptable actitud de parte" tomada por la Presidencia de SGAE, al actuar, "de forma deliberada y reiterada", contra los representantes legítimos de uno de este colectivo.

La Aedem representa a más del 85% del sector de la edición musical independiente, en el que se incluye la práctica totalidad de los editores del ámbito sinfónico y de la música de librería producida en España.