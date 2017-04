Buenos Aires "inspira" y "enamora" a Pablo López, India Martínez y Rulo Gutiérrez

Tres exponentes de la música española, Pablo López, India Martínez y Rulo y la Contrabanda, están en Buenos Aires para compartir escenario en una urbe que les "enamora" e "inspira", y en donde deslumbrarán a los argentinos con una noche 100 % española, explicaron a Efe en una entrevista.

Buenos Aires "creo que es la ciudad que más nos gusta a todos los que tocamos en América habitualmente. Pablo (López) la definió muy bien, es como una Madrid despeinada, porque Madrid se está europeizando un pelín demasiado y se está volviendo un pelín más aburrida", señaló a Efe Raúl "Rulo" Gutiérrez, el líder de Rulo y la Contrabanda.

"En Europa hemos perdido la capacidad de emocionarnos", agregó el artista cántabro motivado con la idea de tocar ante un público con "un punto de ingenuidad" que hace que "se emocione sin prejuicios, simplemente dejándose llevar".

No lo puede explicar mejor quien se define como un "enamorado" de la Capital Federal desde hace más de una década y que llegó a hacerle "una declaración de amor en forma de canción" a esta ciudad que "vuela la cabeza" a todos los músicos españoles que la visitan.

Pablo López, India Martínez y Rulo y la Contrabanda. Tres estilos diferentes con los que Promusicae, la principal asociación de compañías discográficas de España, hará hoy la puesta de largo de la gran fiesta de la música española en la sala La Trastienda.

Un evento con el que pretende "celebrar la química entre ambos países", que sienten "más viva que nunca", y dar a conocer entre los porteños lo mejor de la música española en un mercado como el latinoamericano, y especialmente el argentino, en el que cala tan profundo.

Pablo López será el encargado de romper el hielo "a piano y voz", los mismos con los que logró cautivar al público español en sus inicios y con los que ahora espera hacer lo propio ante un auditorio argentino para el que ya es un viejo conocido.

India Martínez tomará el relevo y promete hacer disfrutar al máximo a los asistentes con sus temas más icónicos en un formato reducido en el que no faltarán las sorpresas.

Actuar en América es para esta cordobesa "otro comienzo" en su carrera que le apasiona.

Después de su exitoso debut argentino en el Festival de Villa María, en la central provincia de Córdoba, llega "con muchas ganas" a la capital para seguir dando lo mejor de sí en su entrada al continente sudamericano.

El fin de fiesta estará a cargo de Rulo y la Contrabanda, quienes no dejarán indiferentes a nadie con su carismático rock.

El tridente español dejará la piel sobre uno de los escenarios de referencia de Buenos Aires, una urbe "que se vive con mucha intensidad" y tiene la "sabia y la material prima" necesaria para dejar huella en los artistas, afirmó Pablo López.

El porteño es un público con "una energía muy especial. Esa gente lo canta todo, aplauden, y está encima de una manera muy intensa y eso engancha. Es una droga muy fuerte", agregó el artista malagueño.

"Me metí en la música para no tener dos noches iguales en mi vida, para no tener una rutina", explicó Rulo Gutiérrez, por lo que actuar en América Latina es para él "un cambio de registro" que le hace sentir vivo y con el que ver evolucionar su carrera de una forma muy diferente en cada país.

Los tres alaban una sociedad convencida de que la cultura vale dinero, algo que en España "se empieza a recuperar", después de años en donde muchos espectáculos estaban financiados por los ayuntamientos.

"Es verdad que se mal acostumbró un poco al público (español) en ese sentido y luego encima vino la crisis, y yo creo que ahora con la bajada (del IVA), nos va a beneficiar un poco a todos y al público también porque va a poder tener más cerca la música", explicó India Martínez en alusión a la reducción del IVA cultural anunciada por el Gobierno español de un 21 a un 10 %.

Lo que es seguro es que el idilio de Pablo López, India Martínez y Rulo y la Contrabanda con el público latinoamericano tendrá nuevos episodios este mismo año.