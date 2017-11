Disney rectifica y acaba con el veto al diario Los Angeles Times

Disney acabó hoy con el veto que había impuesto al diario Los Angeles Times, como respuesta a un reportaje sobre uno de sus parques temáticos en la ciudad de Anaheim (California, EE.UU.), una decisión del estudio cinematográfico que había generado un amplio rechazo entre la prensa especializada.

"Hemos tenido discusiones productivas con la nueva dirección de Los Angeles Times respecto a nuestras preocupaciones específicas y, como resultado, hemos acordado restablecer el acceso a pases de prensa (de películas) para sus críticos de cine", señaló un portavoz de Disney al medio especializado Variety.

La polémica comenzó el 3 de noviembre cuando Los Angeles Times, el periódico más importante de la ciudad californiana y uno de los más relevantes a nivel nacional, aseguró en una nota a sus lectores que Disney no había invitado a sus periodistas a pases previos de filmes que se estrenarán en Navidad, "citando lo que llamaron una cobertura injusta de sus lazos comerciales en Anaheim".

El rotativo se refería así a un reportaje firmado por Daniel Miller el 24 de septiembre acerca de las relaciones entre Disney y la ciudad de Anaheim, situada a unos 40 kilómetros al sureste de Los Ángeles y donde se encuentra el parque temático de Disneyland.

En respuesta, Disney afirmó en una nota de prensa que suelen trabajar con informadores de todo el mundo "con los que no siempre están de acuerdo", pero consideró que "en esta ocasión Los Angeles Times mostró un completo menosprecio por los estándares básicos del periodismo".

La compañía defendió que compartió con el periodista y sus editores "numerosos hechos indiscutibles" e indicó que, pese a ello, el diario siguió adelante con un reportaje "tendencioso e inexacto", motivado "completamente" por razones políticas.

Cuatro asociaciones que agrupan a críticos del cine en Estados Unidos emitieron hoy un comunicado en el que denunciaron la medida de Disney y aseguraron que sus películas quedaban "descalificadas" de sus tradicionales premios dedicados a lo mejor del año en la gran pantalla.

"Las acciones de Disney (...) son antiéticas ante los principios de la prensa libre y sientan un peligroso precedente en unos tiempos de elevada hostilidad hacia los periodistas", indicó la nota firmada por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, la Sociedad de Críticos de Cine de Boston y la Sociedad Nacional de Críticos de Cine.

Además, el periódico The New York Times anunció que no asistiría a pases previos de películas de Disney hasta que no pudieran hacerlo sus colegas de Los Angeles Times.

También la Asociación de Críticos de Televisión publicó un comunicado en el que señaló que entiende que los pases y oportunidades de cobertura "son un privilegio y no un derecho", pero en el que condenó que "una compañía adopte medidas de sanción contra los periodistas por hacer su trabajo".