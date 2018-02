Gervasio Sánchez: Siento vergüenza del comportamiento de España en el Sáhara

El fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez, que esta semana ha presentado en Zaragoza su exposición 'Visiones saharauis', asegura que siente "vergüenza histórica por el comportamiento del Estado español" en el conflicto que se inició en el Sáhara Occidental en 1975 cuando dejó de ser una colonia.

En una entrevista con Efe, el periodista (Córdoba, 1959) acusa a todos los gobiernos de la democracia española de su inacción en el enfrentamiento, especialmente al del socialista Felipe González, del que censura su "hipocresía y cinismo".

"Felipe González pasó de ser el que se acercaba a los campos de refugiados para anunciar que todos los españoles estábamos a favor de la causa a traicionarla", denuncia Sánchez.

Precisamente la exposición, que permanecerá hasta el 1 de mayo en la Casa de los Morlanes de Zaragoza, trata de explicar cómo han sobrevivido cuatro generaciones de personas desplazadas en campos de refugiados como el de Tindouf en la frontera con Argelia, mostrando las peculiaridades de su vida cotidiana.

En un total de 30 imágenes, el fotógrafo detalla algunas de las consecuencias de este enfrentamiento con Marruecos que afecta a cerca de 200.000 personas y que ha provocado más de 400 desaparecidos y miles de mutilados por las minas antipersona.

A pesar de las cifras, Sánchez reconoce que no tiene mucha confianza en que se alcance una solución a corto plazo, debido a los "intereses regionales" que estados como España o Francia tienen con el Reino de Marruecos.

"Si los países más cercanos a la zona de conflicto en el Sáhara Occidental están del lado de los marroquíes, es difícil que se vayan a meter los alemanes o los suecos porque tienen otros problemas", añade el periodista.

Para el fotógrafo, el hecho de que estos territorios y otras potencias como Estados Unidos utilicen su veto en la Organización de Naciones Unidas impide que se frenen "las violaciones sistemáticas de derechos humanos" en la región.

Sánchez vivió de primera mano el poder de las fuerzas de seguridad marroquíes que le invitaron a abandonar las zonas ocupadas en las que inicialmente iba a centrar su reportaje.

"Me parece increíble que en un país que se denomina democrático como Marruecos no se pueda trabajar de manera libre y un periodista no pueda entrevistar a quien le dé la gana", ha subrayado Sánchez.

En su exposición, además de los testimonios personales de los afectados por el conflicto, el fotógrafo recoge imágenes de maniobras militares, decomisos de drogas e incluso la experiencia de los niños que han participado en el programa de "Vacaciones en Zaragoza".

"Los ciudadanos y las organizaciones de apoyo al pueblo saharaui se han comportado solidariamente", añade el periodista, que lamenta que este conflicto haya sido desplazado en los medios de comunicación por los graves enfrentamientos que han sacudido el Magreb y Oriente Medio en los últimos años.

Carlos Villar Ortiga