González Molina finaliza el rodaje de un documental sobre el World Pride

Fernando González Molina, uno de los directores españoles de cine más taquilleros de la actualidad, finalizó ayer el rodaje de su primer documental, "The best day of my life", seis historias "de lucha y de superación" de personas LGTB que convergen en Madrid durante la celebración del World Pride 2017.

Sus protagonistas proceden de Rusia, Uganda, Francia y España. Algunos de ellos se la juegan a diario por su condición sexual y han disfrutado por primera vez en sus vidas de la fiesta del Orgullo Gay, según indican los productores en un comunicado difundido hoy.

Producida por Sundance TV y Prisa TV, la película se estrenará este otoño en salas de cine y viajará por festivales como el de Sundance.

"The Best Day of My Life" muestra la historia de Nick y Max, una pareja rusa de homosexuales que se ven obligados a hacerse pasar por primos en su país.

El equipo de rodaje encabezado por González Molina ("Palmeras en la nieve", "El guardián invisible") consiguió salir con ellos de Rusia, no sin antes haber sufrido "el acoso" de la policía, que los detuvo por un supuesto problema con los visados.

De Uganda llega Ruth Muganzi, lesbiana y activista en un país donde el gobierno criminaliza a las minorías sexuales y en la que "por solo decir que eres lesbiana te pueden condenar a siete años de prisión".

Timo, atleta parisino, completa otra historia de superación y desafíos diarios. Sordo de nacimiento, practicó gimnasia durante veinte años y hace cuatro se transformó en saltador de trampolín. En el World Pride 2017 ha participado en los Juegos del Orgullo.

Por último, desde España, el equipo sigue a Abril Zamora, actor y dramaturgo que inicia la transición de género, y a Geena, actriz transexual que ya ha completado todas las etapas de su reasignación de sexo.