Karlovy Vary reestrena el primer Óscar eslovaco, un alegato contra el nazismo

El Festival de Karlovy Vary ha estrenado la versión restaurada y digitalizada de "The shop on the main street", la película que en 1966 dio a Checoslovaquia su primer Óscar, con una historia sobre la complicidad de la sociedad checoslovaca con el nazismo.

"En el sufrimiento de la población judía durante el período de guerra participaron ciudadanos 'decentes'", asegura Elmar Klos, hijo de uno de los directores de la cinta, del mismo nombre, en unas declaraciones que publica hoy el diario del Festival checo.

La nueva versión de la cinta fue estrenada ayer dentro de la sección "Out of the Past".

La cinta, codirigida por Jan Kadar y Elmar Klos, cuenta cómo muchos checoslovacos se aprovecharon de las leyes de "arización" para apropiarse de los bienes confiscados a los judíos.

No sólo participaron de aquel crimen simpatizantes con el nazismo, sino los "vecinos y compatriotas" de los judíos, denuncia el hijo del realizador, quien se refiere a esta parte de la historia de Checoslovaquia como una "verdad incómoda".

Klos destaca que la historia de "The shop on the main street" sigue siendo actual, en un momento en el que el partido ultranacionalista y racista Nuestra Eslovaquia (LSNS) goza del apoyo del 9 % de la población.

LSNS se considera heredero de los valores del primer Estado eslovaco independiente (1939-1945) que fue títere de la Alemania nazi bajo la presidencia del sacerdote Jozef Tiso.

"Es necesario abrir los ojos a los jóvenes para que vean a qué llevó el régimen clero-fascista de Tiso", advierte Klos.

La película fue prohibida después de que la Unión Soviética aplastara el intento de apertura política en Checoslovaquia en 1968.

El director Jan Kadar emigró y se llevó con él la estatuilla del Óscar a EEUU.

La cinta no volvió a ver la luz hasta la llegada de la democracia en 1989. En el año 2000 fue elegida como la mejor cinta eslovaca de la historia.

La cinta original, que se encontraba en muy mal estado, ha sido restaurada y digitalizada para su nuevo estreno ahora en Karlovy Vary.