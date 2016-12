Muere el cantante George Michael a los 53 años

El artista británico ha fallecido a los 53 años según ha adelantado la BBC. "Con gran tristeza confirmamos que nuestro hijo, hermano y amigo George ha muerto en paz en su casa el día de Navidad" ha sido el mensaje enviado por su publicista, quien ha anunciado de este modo la noticia.

"La familia pide que su privacidad se respete en estos momentos tan difíciles y emotivos. No se harán más comentarios por el momento", continuaba el comunicado que anunciaba la muerte del artista.

Singer George Michael dies at 53, publicist says https://t.co/kBI7ScE575 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 25 de diciembre de 2016

Georgios Kyriacos Panayiotou, más conocido por su nombre artístico George Michael nació en Londres en 1963. Fue conocido por formar parte de dúo pop Wham! hasta que decidió enfocar su carrera en solitario. Durante casi cuatro décadas de carrera, Michael logró vender más de 100 millones de discos y alzarse con varios premios Brit, un MTV y ocho nominaciones a los Grammy, de los que ganó dos.

En 2011, Michael tuvo que cancelar una serie de conciertos debido a un tratamiento que debía seguir por la neumonía que le detectaron ese año. Tras recibir una traqueotomía en un hospital de Viena, pudo volver para continuar con su carrera.

Durante varios años George Michael ha tenido problemas con las drogas. Como en 2010, cuando estuvo implicado en un accidente de tráfico por el que fue condenado a ocho semanas de prisión por conducir bajo los efectos de las drogas y posesión de cannabis. Años más tarde, en 2015, tuvo que ingresar en una clínica suiza para superar su adicción al cannabis.

Otros artistas lloran su pérdida

Las reacciones a la muerte del cantante y compositor británico no se han hecho esperar en las redes sociales. Numerosos cantantes y personajes famosos han querido mostrar su sorpresa por el repentino fallecimiento del cantante a los 53 años.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

I just heard about my friend @GeorgeMichael's death. He was such a brilliant talent. I'm so sad. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 25 de diciembre de 2016

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) 25 de diciembre de 2016

Rest In Peace George Michael. Thank you for "Faith". — Estelle (@EstelleDarlings) 25 de diciembre de 2016