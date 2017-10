Nicholas Sparks: "No escribo solo para mujeres"

Nicholas Sparks se hizo famoso en 1996 con "El cuaderno de Noah", un título que le consagró como referente "romántico", aunque, matiza en una entrevista con Efe, "no escribe solo para mujeres". Su nueva novela, "Solo nosotros dos", que ya va por su segunda edición, la protagonizan un padre y su hija.

Con este su vigésimo libro, publicado en 2016, Sparks (Estados Unidos, 1965) celebró el veinte aniversario del libro que le aupó a la lista de autores más vendidos, y que luego arrasaría en taquilla con Ryan Gosling y Rachel McAdams.

"Es especial haber publicado veinte libros en 20 años, un número redondo muy bonito, y significa que ya llevo un tiempo haciendo esto", reconoce el escritor estadounidense, a la vez que recalca que entre aquel primero y este último hay grandes diferencias.

En este libro, apunta, hay tres elementos que "prevalecen" en su obra: el romanticismo, que todas sus historias transcurren en Carolina del Norte y que "todos los libros son completamente diferentes entre sí", ríe.

A sus 32 años, Russell Green, el protagonista de "Solo nosotros dos", lo tiene todo: una impresionante esposa, una hija adorable de 6 años, una exitosa carrera como ejecutivo de publicidad y una gran casa en Charlotte. Vive en medio de un sueño, y su matrimonio con la encantadora Vivian es el centro de su existencia.

Pero debajo de esa vida perfecta empiezan a aparecer los problemas, y Russ está a punto de presenciar cómo varios aspectos de su vida que daba por sentados van a dar un giro completo.

En cuestión de meses, el protagonista de "Solo nosotros dos" (Roca Editorial) se queda sin trabajo y sin mujer, y deberá luchar para adaptarse a una nueva y desconcertante realidad, embarcándose en un viaje aterrador a la vez que gratificante, que pondrá a prueba sus habilidades y sentimientos.

"Quería escribir una historia entre un padre y una hija, y hablar de la dificultad que todos tenemos con el equilibrio en la vida. Si tienes una carrera, una pareja, hijos, amigos y a ti mismo, no hay horas suficientes al día para hacerlo todo", explica Sparks.

Una historia de adaptación y de superación en la que también aborda los roles de género: "Muchas mujeres trabajan fuera de casa, pero al menos en Estados Unidos todavía cargan con la mayor parte de la crianza de los hijos y las labores doméstica. Creo que no es justo si ambos están trabajando, pero es la realidad todavía".

Sparks asegura que su interés es crear personajes y novelas que den sensación de "autenticidad y no de fantasía" incluyendo toda la gama de sentimientos que "experimentan las personas", porque normalmente "encuentra la inspiración" en la gente que conoce.

"Me interesa escribir el mejor libro que pueda escribir en cada momento. Las opiniones de mis lectores son lo más importante para mí", apostilla y reconoce que, en números, las mujeres son mayoría en sus filas de seguidores.

No obstante, matiza: "No escribo solo para mejores. Me gusta pensar que tanto hombres como mujeres pueden disfrutar mis novelas, pero por casualidad son más mujeres", añade el escritor, que mañana inaugurará en Salamanca el IV Encuentro Cultural Anual de Novela Juvenil (ECAN).

Porque Sparks "no para": está terminando su siguiente novela y prepara el guión de la adaptación cinematográfica de "The Guardian" -reconoce que, cuando escribe, busca que sean historias "novedosas" tanto para literatura como para cine-, y la adaptación televisiva de "El diario de Noah", aunque ahora el proyecto está "parado".