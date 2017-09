"The Handmaid's Tale", coronada con el Emmy a la mejor serie dramática

"The Handmaid's Tale", de la plataforma digital Hulu, ganó hoy el premio a la mejor serie dramática en la 69 edición de los Emmy.

Sus contrincantes eran "Westworld", "Stranger Things", "Better Call Saul", "The Crown", "House of Cards" y "This is Us".

"Nos vamos a casa a dormir un poco... hay muchas cosas aún por las que luchar", señaló Bruce Miller, uno de los productores de la serie, desde el escenario del Teatro Microsoft de Los Ángeles (California).

"The Handmaid's Tale" está basada en la novela de la escritora canadiense Margaret Atwood, que cuenta la historia de un Estados Unidos dominado por un régimen dictatorial.

Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski y Max Minghella forman el reparto principal de la serie.

En "Hadmaid's Tale", que Atwood publicó en 1985, la escritora canadiense imagina un mundo en el que Estados Unidos ha sufrido un golpe de Estado y en el que la democracia ha sido sustituida por una teocracia autoritaria en el que las mujeres sufren opresión y discriminación.