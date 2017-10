Verónica Forqué, Premio de Cinematografía del Festival de Cine de Gijón

La actriz Verónica Forqué ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía Nacho Martínez que otorga el Festival Internacional de Cine de Gijón en reconocimiento a los valores morales y la trayectoria vital de los profesionales del medio.

La actriz recibirá el premio durante la gala de inauguración de la 55 edición del certamen, que se celebrará el próximo 17 de noviembre en un acto de homenaje póstumo al actor asturiano Nacho Martínez, con quien Forqué compartió cartel en la película "Matador" de Pedro Almodóvar.

La organización del festival ha destacado que la actriz madrileña, "con 46 años de profesión a sus espaldas, es una todoterreno que se ha atrevido con televisión, cine y teatro".

"Su vis cómica, entre naíf y mordaz, la sitúa como una de las reinas de la comedia española, algo que supo explotar acertadamente en filmes como "Sé infiel y no mires con quién", de Fernando Trueba; "¿Qué he hecho yo para merecer esto?", de Pedro Almodóvar, o más recientemente "Tenemos que hablar", de David Serrano, ha expresado el Festival en un comunicado.

Además, la organización ha concedido el Premio Mujer de Cine 2017 a la directora y productora Isabel Coixet por haber "sabido dar voz a las mujeres a través de la creación de personajes femeninos alejándose de etiquetas y modelos prefabricados".

Este premio, que ha alcanzado su séptima edición, nació al abrigo de la organización Mujeres de Cine para promocionar y visibilizar el trabajo en la industria cinematográfica.

Isabel Coixet, quien además es cofundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA), se une así a las realizadoras y guionistas Josefina Molina y Cecilia Bartolomé, la figurinista Yvonne Blake, la montadora Carmen Frías, la representante Katrina Bayonas y la actriz Mercedes Sampietro, en la lista de cineastas galardonadas.

También ha sido galardonado con el Premio de Honor 2017 el realizador estadounidense Whit Stillman, considerado como uno de los mayores referentes de la vertiente más clásica del cine "indie" americano.

El cineasta norteamericano logró que su opera prima "Metropolitan", filmada en 1990, fuera nominada al premio Oscar en la categoría Mejor Guión Original, y galardonada en el Festival de Locarno.

En su siguiente film, "Barcelona" (1994), narra una historia a caballo entre la comedia y el drama ambientada en la Ciudad Condal y su tercera película, "The Last Days of Disco" (1998), se convirtió en un film de culto.