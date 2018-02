Vigalondo: Realismo y fantasía no difieren de lo que entendemos como real

El cineasta Nacho Vigalondo ha señalado hoy que el realismo y la fantasía "no se encuentran en posiciones diferentes de lo que entendemos como real", ya que "la ficción realista está sometida a muchas falsedades" mientras que "en la fantasía también conviven elementos auténticos".

El artista, especializado en el género fantástico, ha matizado que ambos géneros son "colores o texturas distintas pero que en definitiva tienen la mismas misiones o necesidades: explicar qué somos o qué queremos ser, tener una relación viva con el consumidor y ser una realidad en sí misma".

Ha detallado que a su juicio ambos géneros "nunca convergerán", puesto que no cree que "la ficción sea cada vez más realista" y para ello, el creador ha citado una nueva versión de "El coche fantástico" con la que ha comentado que "no es más real, sino que está repensada y consensuada para adaptarse a nuestro tiempos y por ello, nos pude parecer más certera".

Vigalondo ha realizado estas afirmaciones en la conferencia inaugural del congreso internacional "Mundos imaginados: geografías fantásticas, distopías y futuros apocalípticos" organizado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València (UV).

En la ponencia, el creador de "Los cronocrímenes", "Open Windows" y "Colossal" ha abordado el género fantástico desde su vertiente más creativa, profesional y personal, y ha indicado que hoy en día "parece que la ficción tiene el deber de alcanzar un cierto grado de credibilidad".

Ha citado al autor de El señor de los Anillos y El Hobbit, John Ronald Reuel Tolkien, para contar que en sus obras "pertenecer a una raza determina tu comportamiento, un ogro y un elfo lo eran todo el tiempo", a diferencia de lo que ocurre hoy en la serie Juego de Tronos (GOT) de David Benioff, donde la naturaleza de los personajes va evolucionando a medida que avanza la serie.

En referencia a GOT, ha añadido que "actualmente, exigimos unos imaginarios construidos en los que los buenos no sean tan buenos y los malos no sean tan malos".

En relación a los programas de telerrealidad (reality shows), y preguntado por uno de los asistentes sobre el éxito de este tipo de formatos por supuestas "ansias de realidad" del espectador, el artista ha señalado que, en su opinión, este formato es "una forma de ficción" a pesar de que "hay una percepción general de que la ficción es aquella que se hila con guiones".

"Las películas moldean el resultado final, lo crean desde cero, mientras que estos programas esculpen un producto hasta crear una realidad destilada, pero no por ello más real", pues para Vigalondo "no tienen vocación realista, lo que buscan es espectáculo".

Preguntado por EFE sobre la visibilidad de la mujer en el séptimo arte, el cineasta ha manifestado la necesidad de que "haya más voces femeninas detrás del cine", al tiempo que ha criticado que se busquen "soluciones negativas como emplazar protagonistas femeninos fuertes en las películas".