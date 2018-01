James Franco se queda fuera de las nominaciones a los Oscar tras las acusaciones de acoso

Tras décadas haciendo la vista gorda, Hollywood parece dispuesto a no dar la espalda al movimiento 'Me too'. James Franco se hizo con el Globo de Oro a Mejor Actor de comedia o musical por The Disaster Artist . Esa noche, varias actrices expresaron su indignación en las redes sociales afirmando haber sido víctimas de acoso sexual por parte del actor californiano. Días después, tres actrices más contaban al diario Los Angeles Times como Franco había tenido comportamientos inapropiados con ellas.

Ahora, Franco se ha quedado fuera de las nominaciones principales de los Oscar que se han conocido este martes. No está nominado ni a mejor película, ni director, ni actor... Y The disaster artist solo consigue una nominación en la categoría de mejor guion adaptado.

Muy significativa ha sido también la nominación para los Oscar de Christopher Plummer como mejor actor secundario por su papel en Todo el dinero del mundo.

El veterano actor fue reclutado a última hora para interpretar todas y cada una de las escenas de Kevin Spacey en la cinta de Ridley Scott después de las acusaciones de acoso sexual vertidas sobre el protagonista de House of Cards.

En la que seguro que será una de las galas más reivindicativas de la historia de los premios, también se queda fuera la película de Woody Allen Wonder Wheel. Kate Winslet, protagonista del film, no ha logrado finalmente estar entre las candidatas al Oscar como mejor actriz en un momento en el que la hija del director, Dylan Farrow, se ha reafirmado en las acusaciones de abuso, lo que ha hecho que varias actrices y actores hayan renegado de trabajar con él.