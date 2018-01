Otras tres mujeres acusan a James Franco de acoso sexual

Tres testimonios de mujeres se suman a las acusaciones de acoso sexual contra James Franco, el actor californiano que fue premiado en los Globos de Oro por su actuación en The Disaster Artist.

El diario Los Angeles Times recoge en total cinco entrevistas con mujeres que acusan de comportamiento inapropiado a Franco. Dos de ellas ya lo acusaron en las redes sociales la misma noche de los Globos de Oro.

"Hey James Franco, bonito pin #timesup en los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas semanas cuando me dijiste que mi desnudo completo en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato? ¡Se acabó el tiempo de eso!", escribía la actriz Sarah Tither-Kaplan durante la gala.

Fue "como una bofetada en la cara", señala Sarah Tither-Kaplan a Los Angeles Times sobre el momento en el que le concedieron un galardón. La actriz es ex alumna de actuación de la escuela de cine que fundó Franco y apareció en varias de sus producciones.

Tither-Kaplan detalla que en una escena que mostraba una orgía que filmó con Franco y varias mujeres hace tres años, él quitó los protectores plásticos que cubrían las vaginas de las actrices mientras simulaba sexo oral con ellas.

Antes de abrir Studio 4, Franco dio clases en Playhouse West en North Hollywood, una escuela donde había recibido formación como actor.

Hilary Dusome, de 33 años, que dio clases con Franco en 2012, dijo que al principio lo veía como "un espíritu realmente generoso" con ganas de ayudar a los aspirantes a actores.

Pero según recoge Los Angeles Times, sus sentimientos cambiaron después de ser seleccionada para aparecer, junto a otras estudiantes, en una escena dirigida por Franco.

Dusome relata que a mitad del rodaje Franco se acercó a las actrices -que llevaban máscaras y lencería- y les preguntó: "Entonces, ¿quién quiere quitarse la camiseta?".

Cuando ninguna actriz se ofreció como voluntaria, Franco se marchó, visiblemente enfadado.

"Creía que me habrían seleccionado por algo basado en mi trabajo y mis méritos, y cuando me di cuenta de que era porque tenía unos pechos bonitos, quedó bastante claro que no era el caso", asegura Dusome.

Chmiel, de 33 años, también recordaba este episodio en el que Franco preguntaba a las jóvenes si alguna de ellas quería quitarse la blusa, y que estaba "visiblemente enojado" cuando declinaron.

"Simplemente se aprovechó de nuestro afán por trabajar y ser parte de algo más grande", asegura Chmiel.

Katie Ryan, que dio varias clases con Franco, señala que el actor hacía pensar "que siempre habría papeles posibles sobre la mesa si realizábamos actos sexuales o nos quitábamos la camisa". Asegura que durante años, recibió de forma "masiva" peticiones de Franco por correo electrónico para audiciones de papeles de "prostituta".

Tanto el abogado de James Franco como sus colaboradores en la escuela de interpretación lo niegan todo.

Violet Paley, de 23 años, es otra de las mujeres que denunció en las redes sociales un comportamiento inapropiado por parte de Franco. La noche de los Globos de Oro escribía:

"Bonito pin #Timesup James Franco. ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene en un coche? ¿O la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que te hubieran pillado haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?", afirmó la intérprete.

Recordaba así un episodio de 2014, cuando el actor fue pillado intentando ligar por Instagram con una menor de edad. "¿Tienes novio, en qué hotel te quedas, alquilo una habitación?", fueron algunas de las preguntas que le hizo a través de la red social a la joven.

Ahora relata al diario de Los Ángeles que cuando conoció a Franco a principios de 2016 estaba ilusionada con ser cineasta y él había accedido a darle anotaciones sobre su guion. Cuenta que comenzaron "una romántica" y que un día en un coche coche la presionó para que le practicara sexo oral.

"Estaba hablando con él, de repente su pene estaba fuera," explica Paley. "Me puse muy nerviosa y le dije:" ¿Podemos hacer esto más tarde?". "Pero me estaba empujando la cabeza hacia abajo y no quería que me odiara, así que lo hice", relata.

Paley señala que se sentía muy incómoda y para salir de la situación contó que había alguien cerca del coche.

La mujer cuenta que relató este episodio a varios amigos y familiares, varios de ellos han confirmado la existencia de estas conversaciones a The Times.

"No son exactas"

El abogado de Franco, Plonsker, ha asegurado que acusaciones de Paley, son "inexactas", algo que ya dijo el actor durante su aparición en el programa de Stephen Colbert.

En el programa, Franco seguró estar "orgulloso por tomar responsabilidad por las cosas que hago, tengo que hacer eso para mantener mi bienestar. Lo hago cada vez que sé que he hecho mal o que tengo que cambiar", explicó.

"Las cosas que he escuchado que estaban en Twitter no son exactas", aseguró sin dar más detalles. "Pero yo apoyo completamente que la gente salga y pueda tener voz porque no tuvieron voz durante mucho tiempo ", continuó," así que no quiero, callarlas de ninguna manera. Creo que es algo bueno y lo apoyo".

Sobre el motivo que le llevó a lucir el pin de Time's Up, Franco aseguró que lo lució porque "apoya" la causa. "Estaba emocionado por ganar, pero estar en esa sala durante esa noche fue algo increíble, fue muy potente. Hubo voces increíbles y yo lo apoyo, apoyo el cambio".