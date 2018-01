James Franco responde a las acusaciones de acoso sexual: "No son exactas"

James Franco ha salido al paso de las acusaciones por acoso sexual de varias actrices. El actor aparecía este martes en el programa de televisión de Stephen Colbert, en el que se le preguntó por este tema que salió a la luz tras haber sido galardonado con el Globo de Oro a mejor actor.

Durante la ceremonia, varias actrices cargaron en las redes sociales contra la hipocresía de James Franco, por llevar un pin de Time's Up contra el acoso, ya que aseguraron que fue responsable varios episodios de comportamiento inapropiado.

La actriz Ally Sheedy publicó varios mensajes en Twitter en los que dejaba ver que había sido acosada sexualmente por Franco con el que trabajó en la obra de teatro The Long Shrift.

"James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me preguntéis por qué dejé la industria del cine y la televisión", escribió Sheedy. Pero no fue la única.

"Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al descubierto en un coche? ¿O de la otra vez en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran pillado haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?", dijo en Twitter la actriz Violet Paley.

La también intérprete Sarah Tither-Kaplan aseguró en la misma red social que Franco le dijo que su desnudo completo en dos de sus películas "por cien dólares al día no era explotación" porque había firmado un contrato para hacerlo.

Preguntado por Colbert, Franco aseguró que no había leído los mensajes de Sheedy, porque posteriormente los borró, aunque había oído hablar de ellos y aseguró "no tener ni idea" de lo que le hizo a "Ally Sheedy". "No tuve nada salvo un fantástico tiempo con ella, la respeto y no sé por qué está disgustada", aseguró.

Sobre las otras dos actrices, aseguró estar en su vida "orgulloso por tomar responsabilidad por las cosas que ha hecho, tengo que hacer eso para mantener mi bienestar. Lo hago cada vez que sé que he hecho mal o que tengo que cambiar", explicó.

"Las cosas que he escuchado que estaban en Twitter no son exactas", aseguró sin dar más detalles. "Pero yo apoyo completamente que la gente salga y pueda tener voz porque no tuvieron voz durante mucho tiempo ", continuó," así que no quiero, callarlas de ninguna manera. Creo que es algo bueno y lo apoyo".

Sobre el motivo que le llevó a lucir el pin de Time's Up, Franco aseguró que lo lució porque "apoya" la causa. "Estaba emocionado por ganar, pero estar en esa sala durante esa noche fue algo increíble, fue muy potente. Hubo voces increíbles y yo lo apoyo, apoyo el cambio".

The New York Times cancela una charla con el actor

Por otro lado, el periódico The New York Times canceló un acto público previsto para mañana con el actor y director James Franco días después de que varias actrices le acusaran en redes sociales de diferentes episodios de acoso sexual.

Bajo el nombre TimesTalks, el diario organiza conversaciones públicas entre periodistas y personalidades de todo tipo de ámbitos.

En la web de TimesTalks se publicitó un encuentro protagonizado por James Franco y su hermano Dave Franco acerca de la película "The Disaster Artist" (2017), que tendría mañana en el Kaufman Music Center de Nueva York.

Sin embargo, la página web de TimesTalks señaló hoy que este acto ha sido cancelado, sin dar más detalles acerca de las razones.