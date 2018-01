James Franco, acusado de acoso sexual por tres actrices tras ganar el Globo de Oro

Horas después de que James Franco se alzara con el Globo de Oro a Mejor Actor de comedia o musical por The Disaster Artist, varias actrices expresaron su indignación en las redes sociales afirmando haber sido víctimas de acoso sexual por parte del actor californiano.

Tras una ceremonia marcada por las protestas contra el abuso sexual en Hollywood, la actriz Ally Sheedy publicó varios mensajes en Twitter en los que dejaba ver que había sido acosada sexualmente por Franco cuando trabajó con él. Más tarde los eliminó de la cuenta.

"¿Por qué un hombre es el maestro de ceremonias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? Dije demasiado. Buenas noches, os quiero"

"James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me preguntéis por qué dejé la industria del cine y la televisión", añadió Sheedy, en referencia a la obra de teatro The Long Shrift, que supuso el debut del actor en 2014 como director en el circuito off-Broadway, teatro de corte independiente.

Por su parte, la actriz Violet Paley también acusó a Franco a través de la red social, donde recordó que el actor trató de mantener relaciones sexuales con una menor de edad.

"Bonito pin #Timesup James Franco. ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene en un coche? ¿O la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que te hubieran pillado haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?", afirmó la intérprete.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018

La actriz Sarah Tither-Kaplan también criticó que Franco luciera en la solapa de su chaqueta el pin con el logo Time's Up creado por las actrices de Hollywood para luchar contra el acoso sexual.

"Hey James Franco, bonito pin #timesup en los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas semanas cuando me dijiste que mi desnudo completo en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato? ¡Se acabó el tiempo de eso!", escribía la actriz de The Long Home.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) 8 de enero de 2018

Los vestidos y trajes de color negro inundaron la alfombra roja de la 75 edición de los Globos de Oro, reflejo del movimiento Time's Up, cuyo objetivo es denunciar el acoso sexual a las mujeres en Hollywood.

Tras el escándalo por las acusaciones de abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein y la campaña "Me Too" (yo también), que señaló también a Dustin Hoffman, John Lasseter o Brett Ratner, se esperaba esta alfombra roja como la primera gran protesta pública contra el acoso en Hollywood a las mujeres.

Los hombres también se unieron a esta reivindicación luciendo un pin en la solapa, como fue el caso de James Franco.