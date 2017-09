La música electrónica prolonga hasta la madrugada la diversión en Rock in Río

La diversión en el Rock in Río de este año se ha prolongado todos los días hasta bien entrada la madrugada gracias a la heterodoxa programación del escenario de la Ciudad del Rock de Río de Janeiro destinado a las presentaciones de los principales exponentes mundiales de la música electrónica.

Cuando la veterana banda estadounidense de rock pesado Aerosmith concluyó su presentación en el principal escenario de la Ciudad del Rock en la madrugada de este viernes y puso fin a la cuarta de las siete jornadas del Rock in Río de este año, la diversión solo estaba comenzando en el llamado Palco Electrónica, en el otro extremo del Parque Olímpico de Río de Janeiro.

Es que las presentaciones de los disyoqueis en este escenario de 40 metros de ancho con forma de araña gigante solo comienzan hacia las 23.00 horas y se extienden casi hasta las 4.00 horas.

Y no son pocos los asistentes al Rock in Río que prolongan la diversión hasta la madrugada para aprovechar las presentaciones en un escenario por el que ya han pasado varios de los DJ y productores más destacados de la vanguardia de la música electrónica internacional, entre los cuales la estadounidense The Black Madonna.

Es además uno de los escenarios más animados entre los seis distribuidos en los 300.000 metros cuadrados del Parque Olímpico de Río de Janeiro en que los organizadores montaron la Ciudad del Rock este año, pues sus espectadores son los más dispuestos a bailar hasta el último aliento.

La gran animación de los aficionados a la música electrónica, para los que el Rock in Río es garantía de fiesta, llevó a elevar el número de pinchadiscos desde los 34 que se presentaron en la edición de 2015 hasta 40 este año.

Y estos productores que utilizan teclados, tocadiscos y complejas consolas musicales tocan casi en medio del público, ya que la tarima desde la que actúan sólo tiene un metro de altura.

El Palco Electrónica tiene programadas presentaciones de al menos seis pinchadiscos en cada una de las siete noches del Rock in Río, cuya séptima edición en Río de Janeiro concluye el próximo domingo.

Una de las que más atrajo público fue la estadounidense The Black Madonna, escogida como la mejor de 2016 por la revista Mixmag y que se ha destacado por una mezcla sonora bailable que ha presentado en los mayores festivales del género en el mundo.

Otro invitado para el Rock in Río este año fue la también leyenda estadounidense Grandmaster Flash, considerado como uno de los más virtuosos del hip-hop y del scratch.

Igualmente destacan el pinchadiscos suizo Luciano, una de las grandes estrellas en las fiestas de Ibiza; la inglesa Maya Jane Coles, experta en la mezcla de techno y house; el estadounidense Erick Morillo, uno de los más destacados en festivales mundiales, y el veterano Robert Owens, que comenzó su carrera en la década de 1980 con presentaciones de house music.

La fiesta en la madrugada de este viernes fue abierta por el joven productor inglés SG Lewis, de 23 años, que animó a cientos de aficionados con una mezcla de funk, house, soul y R&B unidas por una constante batida electrónica.

El último espectáculo en el Palco Electrónica ya en la madrugada de este viernes lo ofreció Rob Garza, el fundador del dúo de música electrónica Thievery Corporation y que ha sido telonero de cantantes como Paul McCartney.

También animaron la fiesta esta madrugada el inglés Nightmares on Wax, con una mezcla de hip-hop, soul y funk, y los brasileños Leo Janeiro y Ney Faustini, entre otros.

El Rock in Río de este año es la décimo séptima edición del festival y la séptima en Río de Janeiro, donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa (seis) y Las Vegas (una).

Entre las bandas, las principales atracciones este año son Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi, The Who y Red Hot Chili Peppers.