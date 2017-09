Serrat, "preocupado" por el uso de 'Mediterráneo' como himno antiindependentista

Joan Manuel Serrat está en Argentina observando desde el otro lado del charco la situación que se vive en Cataluña, su tierra natal. Acaba de cerrar una gira que le ha llevado por toda la geografía sudamericana junto a sus amigos Miguel Ríos, Victor Manuel y Ana Belén; es por eso que se llamaba de la "amistad".

El cantautor ha hablado del 1-O en una entrevista concedida a El Periódico. También lo ha hecho sobre la idea que tienen varios nacionalistas este próximo jueves de enarbolar su canción como himno antiindependentista "para reivindicar ante el molt honorable President de la Generalitat que no estamos siendo reconocidos".

"Yo no tengo nada que ver", dice, "ni en esta convocatoria ni en ninguna que gire alrededor de mí o de la canción Mediterráneo. No sé quién la ha convocado". Serrat confirma que él también ha recibido la convocatoria vía WhatsApp e insiste en que no sabe "quién está detrás". El poeta dice de la marcha nacionalista del próximo día 28 que le resulta "muy preocupante. Como también lo es que des tu opinión y corras el riesgo de ser manipulado. Tus ideas no tienen por qué coincidir con el pensamiento de los manipuladores".

Sobre el 1-O y el resultado

Sobre las declaraciones del pasado jueves, en las que aseguraba que el referéndum "no es transparente", confiesa que no se arrepiente: "Estoy en mi pleno derecho como individuo", dice. "Es como si existiera una idea oficial y lo que haya podido hacer, al estar en desacuerdo con la oficialidad, implique el riesgo de ser censurado o maltratado. ¿Esto es así?".

Preguntado acerca de Mediterráneo, la canción que se ha enarbolado tantas veces para defender tantas causas (la última para concienciar sobre el drama de los refugiados), Serrat dice sentirse "orgulloso". El cantautor se niega a que el tema se use para marchar contra la independencia: "Pero que algunos pueden haberla usado para reivindicarme a mí personalmente buscando solidaridad cuando otros censuran mi punto de vista es arrimar el ascua a su sardina. Defiendo mi punto de vista. Y no entiendo que el que tenga otro, sea mi enemigo".

"Sabemos lo que ha ocurrido hasta ahora: ha habido una ley del referéndum aprobada en un día sin debate parlamentario. Y sabemos que el Gobierno de España ha ninguneado las voces de Catalunya durante cinco años, sin hacer el mínimo gesto. Sabemos que el Gobierno de Rajoy ha sido una fábrica de independentistas y, si bien no es el único responsable de lo que ocurre, su cuota de responsabilidad es muy alta", dice Serrat sobre el contexto previo al 1-O, concluyendo que "me gustaría mucho que el diálogo que se ha pregonado tanto se ponga de una vez en práctica".

Para finalizar, en la entrevista con el diario catalán, el autor de Penélope y A quellas pequeñas cosas alabó la labor de Jordi Évole como periodista ("su trabajo me parece impecable, siempre") y considera que el 1-O "se escenificará la ceremonia del voto", aunque "otra cosa será lo que pase después".