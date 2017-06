El Festival de Cine l'Alfàs del Pi programa cuatro ciclos de cortos con más de 40 títulos

La 29 edición del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi (Alicante), que se celebrará del 7 al 16 de julio, contará en su sección no competitiva con cuatro ciclos de cortometrajes fuera de concurso: 'Cortos Valencianos', 'Cortos locales', 'Cortos dirigidos por mujeres' y 'Cortos Cinergía'. En total, se proyectarán 40 títulos que han sido seleccionadas entre las más de un millar de producciones que ha recibido este año la organización del certamen.

"Este año hemos recibido 1.230 obras a concurso y sólo 17 compiten en la sección oficial. Con estos ciclos lo que queremos es mostrar una selección de los mejores trabajos, ya que la principal misión de este Festival es la promoción de los cortometrajes que se hacen en España", ha declarado el subdirector del certamen, Javier Pascual, en un comunicado.

El ciclo 'Cortos Valencianos', que se incorpora a la programación por octavo año consecutivo, incluye un total de 15 obras producidas o dirigidas por cineastas de la Comunitat Valenciana. Pascual ha manifestado que la intención es que el Festival "sirva de plataforma y de escaparate a los creadores valencianos".

Concretamente, se proyectarán obras de temática muy variada que van desde el drama social a la comedia, el thriller psicológico o la ciencia ficción como 'El vestido', de Javier Marco; 'Bienvenido a casa', de Miguel Marcos; 'Bus Story', de Jorge Yudice'; 'Epidemia', de Alejandro Portaz; 'If I were me', de Jorge de Guillae' y 'Lucrecia', de Eva Marín.

Asimismo, formarán parte de este ciclo 'Tras los números', de Christian Feijóo; 'Esteban 5294', de Jordi Boronat; 'Un lugar', de Iván Fernández de Córdoba; 'Extraterrestres', de Simón Fariza; 'Señor Bigotes', de Hugo M. López; 'Cola-Limón', de Marco Huertas; 'La carga', de Maribel Bayona; 'Vampiro', de Álex Montoya, y 'La disco resplandece', de Chema García Ibarra.

Cortos dirigidos a mujeres

Como novedad, este año el Festival ha incluido un ciclo de cortos dirigidos por mujeres. De hecho, Pascual ha destacado que en esta edición, más del 30% de los cortometrajes presentados tienen la firma de una mujer.

En este ciclo 'Cortos dirigidos por mujeres' se proyectarán 'Fugit', de Marta Bayarri; 'Le chat doré', de Nata Moreno; 'No es fácil ser... Gorka Otxoa' y 'Cariño, me he follado a Bunbury', de Teresa Bellón; 'Les bones nenes', de Clara Roquet; 'Su', de Laia Foguet; 'Los pestiños de mamá', de Marta Díaz de López; 'La invitación', de Susana Casares, y 'Zarpazo', de Nerea Castro.

Por quinto año, el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi programa una sección de cortos locales con el fin de promocionar y dar visibilidad a todo el material audiovisual que se produce y graba en la Marina Baixa.

El ciclo de 'Cortos locales' incluye una decena de títulos, desde cine social o experimental a drama, ciencia ficción o comedia. Se proyectarán 'Miratges', de Jaume Soriano; 'Transition', de Rubén Roca; 'Desengaño, 13', de Miguel Ángel Fernández; 'La familia de Hervin', del Departamento de Audiovisuales del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi; 'El nuevo', de Inés Novo y Catalina Nazario'; 'La meditación del pez volador', de Guillermo Cano; 'El abismo', de Javier R. Nágera; 'María', de Javier Arozamena; 'Sefarad', de Adrián Blanco-Martínez; '3rd Floor', de Antonio Cuesta, y 'Curso cortometrajes María Albiñana', de María Albiñana.

Por último, de la mano de Gas Natural Cegas, patrocinador del Festival, llega por tercer año a l'Alfàs el ciclo de cortos 'Cinergía'. Este año se presenta 'En tu cabeza', un largometraje dividido en cuatro partes, dirigido por Kike Maíllo, con guión de Daniel Sánchez Arévalo, y protagonizado por Michelle Jenner, Hugo Silva, Adrián Lastra y Daniel Guzmán.

El festival de l'Alfàs tiene como principal misión la promoción del cine realizado en España y, especialmente, de los cortometrajes españoles. Después de 28 ediciones, ha logrado reunir en el municipio a reconocidos actores y actrices, directores, productores, técnicos y guionistas del panorama cinematográfico nacional, homenajeando con la entrega del Faro de Plata a más de 60 personalidades del mundo del cine.