El festival Vesos vuelve con propuestas culturales, gastronómicas y de sostenibilidad

La cultura, la sostenibilidad y la gastronomía de kilómetro cero se darán cita en Las Naves en la segunda edición de Vesos (Val è ncia Escena Sostenible) los próximos 6 y 7 de mayo. Conciertos , charlas, talleres, exposiciones y foodtrucks tendrán cabida una vez más en dos jornadas que empezarán por la mañana y concluirán por la tarde-noche. El festival, que contará con la colaboración de EMT Val è ncia, se volverá a desarrollar en los diferentes espacios que ofrece el Centro de Innovación Urbana de nuestra ciudad, tanto al aire libre como en el interior.

Vesos se centrará de nuevo en la concienciación medioambiental, el cambio climático y la sostenibilidad. En el programa se encuentran propuestas de encuentros como Proyecta Val è ncia Cap a 2030, donde conoceremos los objetivos de desarrollo sostenible en la ciudad de Val è ncia, así como charlas en t o rno a la sostenibilidad a cargo de Diploma Deseeea, a la movilidad, con el concejal del Ayuntamiento de Val è ncia, Giuseppe Grezzi, o a la alimentación sostenible con Veganizer España. Climate Europe también tratará el cambio climático y sus implicaciones en Val è ncia, y Climate-KIC explicará como hacer que una idea de negocio verde se convierta en realidad.

Los talleres de sensibilización serán este año también un gran foco de interés para Vesos. De carácter gratuito y para adultos, versarán sobre reciclaje y sostenibilidad. Se realizará un taller cada jornada del festival: el primero de ellos sobre el problema de los plásticos en las playas y la importancia del reciclaje, llevado a cabo por la Asociación BIOagradables; el segundo, a cargo de CKAA (Asociación de Alumn o s del Climate-KIC), tratará de fomentar la conciencia sobre el cambio climático a través de la fabricación de luces LED con materiales reutilizables. Paralelamente se llevará a cabo durante todo el festival un taller de plantación de semillas a cargo de la Asociación La Codolla.

La propuesta cultural en torno a la cuestión de la sostenibilidad se completará con el estreno de " Nugant C o rd e s", un documental de Mayte Fornes y Juan Arocas sobre el re greso al contacto con la tierra y la huerta, y las exposiciones artísticas Biosferas (Marco Ranieri), Geografías Emocionales (Raquel Clausi) y Terra Herma (Colectivo LAPASSA).

Música Indie y Swing

Este año, Vesos volverá también a presentar una muestra de la escena musical valenciana a partir de la diversidad de sus grupos. Los conciertos gratuitos en el patio grande de L as Naves contarán con la presencia de grupos como El Emperador, Lígula y Meridian R esponse -ganadores del último S o na La Dipu-, Our Next Movement -referentes del rock instrumental que presentarán su primer disco-, Salfvman -que se estrenan este año en el Primavera Sound-, Chesterton, y también grupos de músicos ya consolidados como The SaltitoS o Swing From The Bottom.

Precisamente el swing tendrá este año, de nuevo, un papel protagonista en la música en directo de Vesos. Además de Swing From The Bottom, la nueva edición del festival contará con la presencia de Tumba Swing -el proyecto en solitario de Don Rogelio J-, de propuestas íntimas como O n a Nua , del folk pop de GEM y de Emma Get Wild, y de los dos grupos ganadores del concurso Pasa El Micro de La N Flotante.

Mercado sostenible y gastronomía de proximidad

El festival contará con un mercado sostenible de artesanía, ropa y gastronomía, distribuido en los dos patios exteriores del recinto y con la participación de cooperativas, empresas implicadas con la movilidad sostenible, asociaciones, grupos ecologistas y agricultores ecológicos. También habrá espacio para las star t ups medioambientales participantes en el programa de generación de ocupación verde de Climate-Kic.

En cuanto a la gastronomía, Vesos redundará en el concepto de la comida sana y ecológica a partir de foodtrucks de proximidad, con productos artesanos, cerveza, vinos y licores, etc.