La Generalitat compra al Gobierno la Nau de Sagunt para reavivar el proyecto cultural

La Generalitat Valenciana y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -integrada en el ministerio de Hacienda- han acordado la compraventa de la Nau Tallers situada en el puerto de Sagunt. Esta venta se ha realizado para intentar impulsar de nuevo este contenedor como espacio cultural, después de la fallida Ciutat del Teatre que se proyectó para el recinto, pero que después de una inversión de la Generalitat de 30 millones en época del PP, lleva ya 8 años cerrada.

El acuerdo del traspaso de la Nau de Tallers, de 10.000 metros cuadrados, ha sido firmado por la presidenta de la SEPI, Pilar Platero, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El espacio, situado al puerto de Sagunt y propiedad de la empresa SEPIDES, filial del Grupo SEPI, será comprada por un importe de 3.018.723 euros y la entrega de una finca a Paterna, valorada en 774.000 euros.

Las negociaciones, en las cuales han intervenido tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Sagunt, llegaron a buen puerto el 29 de diciembre, último día hábil de 2017, después de un periodo de dos años.

El acuerdo en torno a este edificio emblemático del puerto de Sagunt condicionado para albergar actas culturales se ha formalizado en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat al que han asistido también el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, los consellers de Hacienda y de Educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler y Vicent Marzà, respectivamente, así como el alcalde de Sagunt, Quico Fernàndez, y la presidenta de SEPIDES, Rosa Mosulén.

Los firmantes del acuerdo han visitado las dependencias de La Nau

Proyecto cultural

El alcalde de Sagunt, Quico Fernàndez, ha afirmado que la nueva propiedad permitirá que la Nau, “pasr a ser un espacio cultural y artístico de referencia después de haber estadocerrada 8 años”. Así también aseguraba que la idea es que la Nau de Tallers albergue la apertura del Festival Sagunt a Escena de 2018 y el reestreno de la obra de teatro 'La ciudad factoría'.

El alcalde de Sagunt celebra la compra definitiva “de este importantísimo elemento patrimonial de Sagunt después de un largo tira y afloja”. Fernández dice estar “muy contento y satisfecho. Ha sido un trabajo muy duro, de día a día, semana a semana que pera mí ha supuesto un gran esfuerzo e incluso desgaste personal. Pero cuando las cosas se trabajan con convicción y con mucha ilusión al final se pueden conseguir”.

Además, señala que la Nau “forma parte de nuestra memoria histórica, de la memoria obrera, es un lugar donde muchísimos trabajadores se han dejado el sudor y algunos la vida y, evidentemente, nosotros no podíamos de ninguna forma permitir que ese espacio estuviera todavía en manso del Estado. Se nos desnudó de nuestro patrimonio, pero afortunadamente hemos salvado el Alto Horno, ahora la Nau de Tallers y la Nau de Recanvis, en la cual estamos trabajando para el museo”.

El alcalde recordaba que la nave albergó unas inversiones importantísimas por parte de la Generalitat, de aproximadamente 30 millones de euros, y después de su utilización en 2001 para la puesta en escena de la obra teatral ‘Las Troyanas’, estuvo abandonada 8 años, mientras la propiedad seguía siendo de la SEPI y los gastos las afrontaba la Generalitat.

Por eso, Fernández ha afirmado que “yo, desde el primer día de esta legislatura, planteé que ineludiblemente tenía que pasar a ser propiedad de la Generalitat, puesto que la inversión era de 5 o 6 veces su valor, como después se ha demostrado. Yo planteaba desde el principio que no podía haber una solución que no fuera esta, porque si no la Generalitat habría echado a perder una cantidad importantísima de dinero”, remataba Fernández.

Quico Fernández ha afirmado que la Nau de Tallers “tiene que ser no solamente un patrimonio estático, sino que tiene que albergar un uso importante” y ha destacado que “la Conselleria de Cultura tiene reservada una partida de 400.000 euros para resolver pequeños problemas y que la Nave pueda usarse lo antes posible”, según le han informado desde la Generalitat.

Por su parte el President de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado que “finalmente la inversión que hicieron los ciudadanos” y, después de las obras de recuperación que se van a llevar a cabo, “va a ser una activo para la cultura” que va a servir “al interés general, al cultural, al desarrollo social y al desarrollo económico”.

El jefe del Consell ha declarado que la colaboración con el ayuntamiento y la SEPI ha sido “fundamental”, al mismo tiempo que ha expresado que “el acuerdo es un factor clave de desarrollo, de convivencia, de estabilidad y de avance social”.

Después de la reunión, los asistentes han visitado la Nau de Tallers de la antigua cabecera siderúrgica de los Altos Hornos del puerto de Sagunt para comprobar el estado de la infraestructura. El edificio, cómo ha explicado el conseller Marzà, está teniendo “un mantenimiento”, aunque ha incidido que “ahora hay que adecuarlo”, puesto que “no está en condiciones para darle un uso inmediato”.

En cuanto a su futuro uso, Marzà ha destacado el valor patrimonial del propio contenedor, “uno de los mayores patrimonios industriales que tenemos”, ha explicado. Ahora se busca darlos un uso tanto de programación como de producción cultural y, al mismo tiempo, se plantea que se abra el uso “en el día a día”, para que sea un “instrumento para la ciudadanía”.

Así, el conseller ha manifestado la voluntad que “se puedan realizar espectáculos y visitar una buena muestra del patrimonio industrial que tenemos”, así como la necesidad que “se ponga en valor esa industria que hemos tenido y que queremos seguir teniendo”.