Fuset no presidirà l'assemblea de presidents fins que es pose a debat la convocatòria d'un congrés faller

Les aigües segueixen baixant regirades en el col·lectiu faller després del parèntesi estiuenc. Així va quedar palés aquest dimarts a la nit, en la celebració de l'assemblea de presidents a la qual per tercera vegada no hi va assistir el president de Junta Central Fallera (JCF) i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Així, després de confirmar la seua absència, el president de la Interagrupació de Falles, Jesús Hernández, va prendre la paraula i va sol·licitar el seu retorn a les assemblees. En defecte d'això, Hernández va demanar la mediació del mateix alcalde de València, Joan Ribó, (com a president nat de JCF) perquè Fuset presidisca de nou aquestes reunions o bé que delegue les seues funcions en un altre regidor.

Tot seguit, el president de la Interagrupació va abandonar l'assemblea a manera de protesta, acció a la qual es van sumar la majoria dels presidents de falla assistents, excepte 23 que van romandre en la sala, però que també van exigir el retorn de Fuset.

L'edil, manté així la postura anunciada el passat mes de juny amb l'objectiu de despolititzar el contingut d'aquestes reunions, que alguns dirigents fallers aprofitaven per a fer oposició al Govern municipal.

La decisió va ser adoptada després de negar-se la Interagrupació de Falles a reunir-se amb l'alcalde de València, Joan Ribó, per a tractar assumptes com la polèmica enquesta realitzada al món faller.

Congrés faller

Després dels fets esdevinguts en l'assemblea, Fuset ha manifestat aquest dimecres el seu "respecte pels prop de 150 presidents d'un total de 380 falles que per a demanar que torne a les assemblees van recórrer a aqueix gest".

L'edil ha afegit que ho valora i considera que "la interagrupacio també hauria de reflexionar i tornar al diàleg i la proposta per damunt de la protesta: Parlar calmadamene per a acostar postures sempre serà mes útil que fomentar que les assemblees es convertisquen en una olla de pressió que no beneficia a la festa".

Segons el president de JCF, "el diàleg d'aquests anys és el que ha permès coses com l'augment en mes de 100.000 euros en noves subvencions, i el recent acord de pujada de 21.000 euros en premis entre uns altres; un diàleg que es va trencar tristament quan la Interagrupació va plantar la invitació de l'alcalde".

Per a Fuset, les assemblees falleres poden funcionar sense polítics presidint però no sense fallers debatent sobre els seus mateixos acords: "Em vaig apartar com a regidor de les assemblees per a no ser excusa de politització en la festa després de mesos d'una escalada en què un sector crític ha exigit de manera reiterada la convocatòria d'un congrés".

Per aquest motiu, ha assegurat que tornarà a presidir les assemblees si així ho desitja el món faller i per a això és necessari que mantinguen el seu debat i prenguen una decisió sobre la convocatòria o no d'un congrés faller: "Siga quina siga la seua decisió la respectaré i tornaré però abans és imprescindible buidar qualsevol dubte sobre la voluntat del col·lectiu de continuar sent presidits per un regidor, amb els seus pros i contres, o un nou escenari legítim d'independència de l'Ajuntament".

En aquest sentit, "dependència o independència és un debat respectable però jo recolzaré sempre la convivència; mentre prenen les seues decisions continuaré al capdavant de la gestió festiva i de la JCF com demostren els últims anuncis de diàleg sobre el ban i les noves ajudes a les falles per a millorar la convivència".

Fuset ha assegurat: "les falles volen diàleg i jo estic per això però és necessari que la Interagrupació faça d'interlocutor, i això implica asseure's a parlar".

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha fet costat a la decisió del seu fregidor i ha assegurat que no se li ha passat "mai" pel cap un possible cessament.