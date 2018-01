La extesorera del PP valenciano: "No sé interpretar un balance y no me sé los estatutos"

Después de las explosivas confesiones del exsecretario general del PP valenciano y de los empresarios, asumiendo la financiación ilegal del partido, ha regresado el turno de los que dicen no saber nada. Este viernes ha declarado en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel Yolanda García, tesorera de la formación popular entre 2008 y 2012 en la Comunidad Valenciana y exdiputada autonómica.

García ha dicho no tener si quiera conocimientos contables. "Señoría, de verdad que no sé ni siquiera interpretar el balance o como se llame, no sé cuál es esa factura y no sé por qué pone... yo no lo he puesto", ha declarado la extesorera, que también ha dicho que no conoce los estatutos del PP y que no habló con ningún empresario.

La tesorera pasó cuatro años sustituyendo a Cristina Ibáñez, de baja por maternidad, y ha reiterado que no sabía nada, que no tenía firma, ejercía de “auxiliar” y no tuvo "que realizar nada de contabilidad porque [Ibáñez] regresó a tiempo”. Según ha explicado, las funciones como tesorera eran políticas -más adelante ha comentado que no existía la figura del tesorero- y que el puesto se lo ofreció Ricardo Costa. Tras esta excusa, el presidente del tribunal le ha espetado: "Es un buen trabajo ¿no?".