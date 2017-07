El FIB aspira a batir récords de asistencia y apuesta por los músicos españoles emergentes

Miles de fibers ya han comenzado a llenar el recinto y Benicàssim se prepara para acoger en el FIB a miles de personas en un fin de semana de vértigo. Hace semanas que los abonos con camping -más de 25.000- están agotados y ya sólo quedan entradas de día, con las que el certamen aspira a llegar a los 50.000 visitantes diarios. El festival más internacional de los que se celebran en España ha encontrado estabilidad económica y ha saldado la deuda que hace cuatro años amenazó con llevárselo por delante.

Los Red Hot Chilli Peppers son sin duda el principal atractivo de esta edición, ya que es la primera vez que la banda actúa este sábado en el festival y es su único concierto en España este año (en noviembre pasaron por Madrid) para presentar 'The Getaway'. En el panorama nacional, debutan el domingo Love Of Lesbian, que si bien son conocidos en otros eventos, no habían actuado en Benicàssim. Como contrapartida a los autores de Californication los fibers encontrarán este jueves The Weeknd, el proyecto de rock moderno de Abel Tesfaye, que ha superado los dos millones de discos vendidos con su último trabajo, 'Starboy'.

Entre los más de 100 artistas que actuarán del 13 al 16 de julio destacan nombres relevantes como Kasabian, Foals, Los Planetas, Liam Gallagher, Deadmaud5, Peter Doherty, Blossoms, Bonobo, Mourn, Ride, Slaves y Tyler o The creator. El festival mezcla rock clásico con propuestas modernas; grupos de moda con bandas de consolidada trayectoria; el viejo indie y los artistas emergentes, con el objetivo de llenar Benicàssim.

Unos 7.000 seguidores del FIB se encuentran ya en Benicàssim EFE

Su director, Melvin Benn, ha sabido mediar con las autoridades locales y provinciales, consiguiendo la autorización para ampliar el recinto y aumentar el aforo, así como que se impliquen administraciones como la Diputación de Castellón, que promociona el festival o la Generalitat Valenciana, lanzando un 'hostelpack' para turistas.

Por primera vez en sus 23 años de existencia el público español está próximo a igualar al británico y se nota en la cuota de artistas. El FIB parece haber apostado por el pop patrio y cuenta con La Casa Azul, Mala Rodríguez, Conttra, Cómo vivir en el campo, Biznaga, One Path, Ten Bears, Alien Tango, Viva Suecia, Las Odio, Bejo & DJ Pimp, Captains, Navvier, Surfin Bichos, Las Bistecs o Bad Gyal, que marcha hacia convertirse en un referente del trap.

La seguridad, una preocupación en aumento para los organizadores de eventos, ha provocado que se refuercen los cacheos en los accesos al recinto y que se prohiba el acceso con bolsas y mochilas que superen las dimensiones fijadas en la página web. Además, Delegación de Gobierno ha aumentado los efectivos de seguridad para que no se produzcan altercados durante los cuatro días de festival. El FIB 2017 ya está aquí.