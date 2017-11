Ximo Puig: “No vamos a permitir que se condicionen, ni que se subasten los derechos de los valencianos”

El secretario general del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido hoy que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica debe producirse “de forma inmediata” y ha advertido que “no vamos a permitir que se condicionen ni que se subasten los derechos de los valencianos y valencianas”. El dirigente socialista ha insistido en que la movilización del 18N es “un reclamo que va más allá de los partidismos, es la reivindicación de un futuro mejor para todo un pueblo” y se ha mostrado seguro de que el sábado “haremos historia para hacer justicia. Es una gran oportunidad para la unidad”.

Ximo Puig ha hecho estas declaraciones en el acto organizado por los socialistas de la ciudad de València al que ha acudido el presidente de la CEV, Salvador Navarro, el secretario general de UGTPV, Ismael Sáez, el secretario general de CCOO, Arturo León, entre otros representantes de colectivos de la sociedad civil valenciana, y en el que han participado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, el síndic del PSPV-PSOE en las Cortes, Manolo Mata, y el secretario general del partido en València, Joan Calabuig. “No pedimos que nos regalen nada, pedimos que el esfuerzo que están haciendo los trabajadores y empresarios valencianos deje de estar lastrado por la injusticia”, ha apuntado.

Durante su intervención, el president de la Generalitat ha recordado que la manifestación “ha unido a representantes de la sociedad civil valenciana, a los sindicatos, patronal y a la mayoría de las fuerzas políticas”, y ha solicitad a “la única fuerza política que ha decidido no participar, que rectifique”. “Le pido que no dé la espalda a los valencianos y valencianas que nos lo jugamos todo”, ha indicado Ximo Puig, quien ha pedido al PP que “deje de buscar excusas y justificaciones por no estar donde debería estar, y deje de sembrar dudas que distorsionan las reivindicaciones de esta Comunitat”.

Un problema de "insuficiencia" y de "equidad"

La situación que sufre la Comunitat es “un problema de insuficiencia y de equidad”, ha remarcado el secretario general del PSPV. “Acumulamos una deuda inasumible, pese a gastar menor en nuestros recursos públicos fundamentales”, porque, ha señalado, “no tenemos los recursos necesarios y es el Estado quien nos presta el dinero que realmente debería ser nuestro y, además, nos cobra intereses por ello”.

El president de la Generalitat ha matizado que la movilización del sábado es “una reivindicación en positivo” porque “está respaldada por el trabajo bien hecho de todo un pueblo que, pese a todo, está liderando el crecimiento en España y la reducción de la pobreza”. En estos últimos dos años, ha incidido el líder socialista, “hemos conseguido acabar con la invisibilidad del problema valenciano, con altura de miras e ideas”.

De hecho, ha recordad que los valencianos “hemos impulsado la mayoría de las recomendaciones que los expertos han recogido para proponer un nuevo modelo del sistema de financiación”. No obstante, “ahora falta lo más importante”, ha concluido: “Estamos en la etapa decisiva, conseguir una solución justa para los valencianos”.

La financiación no es cuestión de siglas

Por su parte, Sandra Gómez ha hecho hincapié en que la falta de financiación es “un problema de desigualdad que nos afecta a los valencianos y las valencianas en nuestra calidad de vida”. “Y así tenemos que contárselo a la ciudadanía”, ha apostillado. Así ha reivindicado que la exigencia de una financiación justa “no es cuestión de siglas políticas sino una obligación moral con nuestros vecinos y vecinas para que no sean ni más ni menos que cualquier otro ciudadano español”.