Queja ante el Poder Judicial de colectivos feministas por el trato de un juez de Sagunt a víctimas del machismo

El consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Síndic de Greuges y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) recibirán la denuncia de hasta 19 colectivos feministas por el trato propiciado por un juez de Sagunt contra las víctimas del machismo. Se trata del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.1 y de Violencia sobre la Mujer, el juez Julián González, último director general de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PP.

Según informa Levante-EMV la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià (AMSDPV), se queja del "trato" y la "falta de respeto" con las mujeres, especialmente las denunciantes de violencia machista, comportamiento negado por el propio magistrado al mismo periódico.

La denuncia presentada por AMSDPV la apoyan otros 18 colectivos feministas, según la propia entidad, que coincidían en la queja sobre las actitudes del juez que llegan a calificar de "arrogantes y autoritarias", además de contener "faltas de respeto y consideración y nula empatía".

El mismo periódico explica que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt también ha confirmado que desde hace años que le han llegado quejas sobre el juez, y que el magistrado "nunca ha mostrado interés ni participado en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado".

Por su parte el juez Julián González niega las acusaciones y afirmó no haber tenido quejas del Ayuntamiento de Sagunt en sus 12 años de ejercicio en la localidad (excepto el periodo como cargo público entre 2012-2015). No obstante el consistorio apunta que el juez no asistía a las reuniones municipales de coordinación contra la violencia de género donde se debía dar parte de dichas quejas.

Además, aseguró que no había acudido a esas reuniones municipales de coordinación contra la violencia de género «excepto a una o dos, a las que fui hace muchos años», porque «tenía trabajo, no por falta de interés». «Tengo tanto respeto por gente que sufre y por las víctimas de violencia de género, que me duele y me entristece mucho todo esto», afirma, mientras otros juristas de distintos ámbitos le apoyan y recuerdan que, entre otros, ha escrito un libro titulado La orden de protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.

Apoyos

Según AMSDPV las entidades que apoyan la denuncia son la Federación de Mujeres Progresistas; Amigas Supervivientes del Port de Sagunt; Asociación de Mujeres Lilith; Asociació de Dones Antígona; Dones de Xirivella en Acció; Asociación por la Igualdad de Género de Castelló; las agrupaciones Aitana, Eleanor Roosvelt y de Custodia en Positivo; Moviment Democràtic de Dones del País Valencià; Dones Creients València; Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas; Asociación Brufol; Foro Lacaniano de Valencia; Col.legi de Clínica Psicoanalítica de València; Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura Clásicas y Modernas; Feministas LGTB Valencia y Alanna.

En dicha queja reclaman al CGPJ que se advierta al juez "sobre la necesidad de modificar esas actitudes apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica en igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género".