La tesorera del PP niega haber tenido acceso a las cuentas del partido en València, investigadas por financiación ilegal

La tesorera nacional del PP ha alegado este lunes, al declarar como imputada en una investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido en Valencia, que no tenía acceso a las cuentas locales de la organización. Carmen Navarro ha asegurado que no sospechó nada sobre la campaña del PP que lideraba la alcaldesa de Valencia Rita Barberá en 2015 porque en la organización nacional tenían un "colchón" de dos millones de euros que todavía podían gastarse en el conjunto de las campañas locales y no se había llegado al tope legal.

Navarro ha acudido a los juzgados de Valencia para declarar como imputada en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investiga un supuesto delito de financiación ilegal del PP a través de comisiones ilegales, amaño de contratos públicos y blanqueo de capitales.



Navarro se ha presentado en el juzgado a las 10.40, veinte minutos antes de su citación, escoltada por un militante del PP que iba apartando a los periodistas, y no ha realizado declaraciones a los medios de comunicación. Su interrogatorio ha durado dos horas y en él ha contestado a las preguntas de todas las partes menos a la acusación que ejerce el Ayuntamiento de Valencia.

Tras su declaración, ha abandonado el recinto de la Ciudad de la Justicia de Valencia por la zona del juzgado de guardia para eludir a los periodistas. Una maniobra que está prohibida por el decanto de los juzgados valencianos.

El PP, un "partido cascada"

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia tiene abiertas varias causas relacionadas con supuestos casos de corrupción vinculados a varias administraciones controladas por el PP, entre ellas supuestos delitos electorales en las elecciones municipales de 2011 y 2015.



Navarro ha tenido que responder a preguntas sobre el control que debió ejercer el PP nacional en las cuentas vinculadas a gastos electorales y ella, concretamente, en calidad de administradora de dichas cuentas.

La tesorera, durante su declaración, ha descrito al PP, en su funcionamiento económico, como "un partido cascada". Se refería a que los responsables por delegación son los gerentes provinciales, que rinden cuentas en dos reunione s anuales a la tesorera para que ella formalice la contabilidad del conjuntod e la organziación.