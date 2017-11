Dimiteix la directora del centre de menors de Bunyol en plena auditoria externa per a millorar-ne la gestió

El centre de menors de Bunyol intenta superar les crítiques polítiques i la investigació fiscal per la sobreocupació amb un increment del personal, trasllats i l’inici d’una auditoria externa. Però just aquesta setmana en què els tècnics auditors han començat a treballar per a detectar les deficiències en la gestió, l’actual directora del centre ha presentat la dimissió “per motius personals”, segons han confirmat fonts de la Conselleria d’Igualtat. La treballadora podria acabar aquest divendres el seu pas, encara que fonts del departament que dirigeix Mónica Oltra han explicat que romandrà fins que es contracte un substitut o substituta que ja estan buscant.

L’auditoria per a millorar la gestió s’ha encetat aquesta setmana després de les recomanacions dutes a terme per la Sindicatura de Greuges. El contracte per a fer aquesta faena s’ha adjudicat a la Fundació Arcos del Castillo, vinculada a l’Església Catòlica, i servirà per a assessorar en la prestació de suport metodològic estratègic i d’anàlisi de la pràctica educativa per a ajudar els empleats en problemes derivats de la comunicació interna, estructura organitzativa i processos d’orientació i avaluació del centre.

L’auditoria durarà sis mesos i de les seues conclusions s’hauran d’aplicar millores en la gestió del centre. A més, segons les mateixes fonts, la Conselleria ha pactat amb els sindicats que els empleats elaboren una altra proposta de projecte educatiu que millore la vigent.

En aquests moments hi ha 38 menors interns en el centre, per bé que la xifra varia pràcticament totes les setmanes pel fet que es tracta d’un centre de recepció. La Conselleria defensa que el límit del centre són 40 persones, però que la xifra “ideal” en serien 30. El departament que dirigeix Mónica Oltra al·lega que “mentre que en l’etapa del PP l’estada mínima era 18 mesos, en l’actualitat són 34 dies perquè s’han incrementat els pisos tutelats i els habitatges d’acollida”.

Des d'ahir dimecres s'han incorporat al centre per a reforçar la plantilla actual deu auxiliars de contenció, tres mediadors interculturals i un agent d’Igualtat a mitja jornada. En total, una inversió de 175.000 euros.

El centre de Bunyol ha incrementat de manera exponencial els recursos per a vigilància i contenció, però en molt menys grau els destinats a la millora de la qualitat de vida dels menors dins del centre i de la seua inserció posterior en la societat. Se’ls ofereix pocs recursos per a eixir de la situació de vulnerabilitat en què es troben.