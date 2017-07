Els candidats a liderar el PSPV opten per campanyes pròximes i de petit format

Els aspirants a liderar el PSPV fugiran dels grans escenaris i optaran per un gran nombre d’actes en agrupacions menudes. Tant Ximo Puig, actual secretari general, com el seu rival, Rafa García, optaran en la campanya de primàries per esdeveniments enfocats a explicar el projecte ‘de tu a tu’, en format col·loqui.

Encara que de facto ja fa unes quantes setmanes que estan en campanya, els candidats tenen deu dies a partir d’aquest dijous per a convéncer la militància amb una estratègia semblant: recórrer la geografia valenciana i celebrar actes amb el nombre més gran d’agrupacions possibles, amb presència en totes les comarques.

Per l’equip del president de la Generalitat i actual secretari general posaran una atenció especial a acudir a les zones en què el reelegit líder del PSOE, Pedro Sánchez, va superar en suports Susana Díaz. Els formats dels esdeveniments els decidiran les agrupacions socialistes, en clau informal amb sopars o picadetes i en què les bases del partit traslladaran les seues queixes i aportacions a la direcció .

Segons explica l’equip de Puig, la línia d’aquestes setmanes seguirà la de la precampanya, un to autocrític en què el dirigent intentarà convéncer els militants més crítics amb la gestió del comité federal d’octubre que va forçar la dimissió de Pedro Sánchez que el president de la Generalitat és el millor garant del futur dels socialistes valencians. Una disculpa pels fets que han defraudat una part de la militància en què Rafa García busca el seu nínxol de vot.

L’alcalde de Burjassot, que ha plantat cara al secretari general i a qui es considera candidat ‘ sanxista ’, pretén una campanya una mica més intensa en què donarà a conéixer el seu projecte polític. De la mateixa manera que Puig, García organitza trobades amb la militància en què s’atenen les seues peticions, part de les quals incloses en el document. Des del seu entorn lamenten la falta de temps per a preparar una campanya i espremeran fins l’últim minut per donar a conéixer l’oponent.

García s’ha mostrat molt crític amb l’actual direcció del partit, a la qual es refereix com “els quatre de sempre”, que han deixat el partit “mort”. Afig que aqueixa direcció estava “endormiscada” davant dels problemes de la militància. Tot i que encara no s’ha publicat el seu projecte polític, ha avançat diverses vegades la seua defensa la bicefàlia en el PSPV entre el líder orgànic i el cap del Consell; un contrapés de poder en el partit respecte als que detenen càrrecs institucionals.

Diumenge passat va acabar el termini per a la presentació d’avals i, després de la jornada de validació, la Comissió Nacional de Garanties ha certificat que ambdós precandidats tenien el suport en avals de més del 10% del cens, la xifra mínima exigida per a poder presentar-se a la Secretaria General dels socialistes valencians. Ximo Puig ha presentat 7.584 avals davant dels 4.411 del seu rival i, segons la comissió, no s’ha registrat cap reclamació.