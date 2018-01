La policia revela que en la Fórmula 1 de València es van falsejar fins i tot els contractes del senyal GPS

La investigació policial i judicial sobre els diners públics destinats a acollir la Fórmula 1 a València revela tota mena d’irregularitats en les adjudicacions que van acabar a les mans d’empreses amigues, que ja sabien abans del concurs que hi guanyarien. Dos nous informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia nacional conclouen que, a més dels contractes de les pantalles gegants, també es van falsejar els dels sistemes de comunicació digital, el senyal GPS i el muntatge i desmuntatge de la graderia.

En un principi l’organització de la Fórmula 1 havia d’anar a càrrec de l’empresa privada Valmor, encara que el 2008 es decideix que l’Administració participe en la contractació d’alguns serveis i en el pagament de les infraestructures necessàries, és a dir, la construcció del circuit urbà de més de 90 milions i els accessos. S’investiguen els beneficis que l’Administració pública va donar a Valmor i la compra posterior per un euro per part de la Generalitat i assumint un deute de 24 milions d’euros.

Segons un dels dos últims informes de la policia, incorporats al sumari del cas Valmor que instrueix el Jutjat d’Instrucció número 2 de València, l’empresa pública Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA va cometre tota mena d’irregularitats en l’adjudicació dels sistemes de comunicació digital per procediment negociat sense publicitat –en què l’administració convida tres empreses a concursar– per més de 240.000 euros.

Els agents consideren que hi ha nombroses “inconsistències”. De l’expedient que es va confiscar en els registres asseguren que “no és un verdader expedient administratiu, si no documents elaborats ex post exclusivament amb la finalitat de configurar un pretés expedient i atorgar-li aparença de veracitat i integritat”. “Es vulneren els principis de publicitat, objectivitat i transparència”, conclouen.

I és que, segons els correus intervinguts per la policia i la Fiscalia Anticorrupció, l’Administració valenciana sabia des d’un principi que la guanyadora del concurs seria D-Tetra i que les altres dues firmes que van participar en el concurs eren mers convidats de pedra. “Es generen ofertes fictícies a tres empreses del sector prèviament convingudes, quan ja s’ha negociat l’adjudicació”, apunten els agents.

Correus sobre la manipulació de contractes.

En aquest correu electrònic es pot llegir que Desamparados del Valle, treballadora de l’empresa pública Circuit del Motor, comenta amb l’empleat de Valmor “Patxi” Salamanca que el concurs de comunicació digital el guanya D-Tetra i el servei de la xarxa, Radiotrans. Crida l’atenció, primer de tot, que es conega el guanyador del concurs per endavant i, segon, que l’empresa privada organitzadora de la Fórmula 1 dirigira i supervisara l’expedient.

L’altre informe la UDEF aportat al sumari també posa en dubte el muntatge i desmuntatge de la graderia per a les curses en el circuit urbà. En total més de 20 milions d’euros entre els anys 2008 i 2012. Entre aquests anys, el pagament d’aquesta infraestructura el va fer Valmor amb l’empresa Nussli España. Després de la compra per part de la Generalitat de l’empresa organitzadora, Circuit del Motor va continuar pagant a Nussli per aquest servei en un contracte per més de 2,6 milions d’euros sense concurs. Aquest fet és el que qüestiona la policia nacional.

En aquest informe, la policia també revela que Belén Reyero, la mà dreta de Francisco Camps en l’organització de la Fórmula 1, està en tot moment al corrent de les accions de Valmor, fins i tot es preocupa pel seu finançament. Tant que quan l’empresa experimenta problemes econòmics el 2009, proposa aportar capital a través de Circuit del Motor, empresa pública a què prèviament Bancaixa concedia un préstec.

Finalment i després de les negociacions, la caixa valenciana va acabar obrint una pòlissa de crèdit de sis milions perquè Valmor perquè poguera satisfer les despeses d’organització. I això que la Generalitat havia assumit el cànon que s’havia de pagar a Bernie Ecclestone pels drets d’organització i que l’empresa privada es quedava els diners de les entrades.

En aquest moment el cas Valmor està separat en dues peces. L’una investiga Francisco Camps, entre altres, pel tracte de favor de l’Administració pública a l’empresa privada Valmor i per les negociacions perquè València acollira la Fórmula 1. La segona peça indaga en la compra per part de la Generalitat de Valmor per un euro i assumint el deute de 24 milions d’euros de la societat.