La Generalitat "salvarà" les Cambres després que ha tingut pèrdues per segon any consecutiu

Les cambres de comerç van ser un vertader transatlàntic en els anys de vi i roses de l'economia valenciana i un autèntic lobby que influïa diàriament en la política. La crisi, com en molts àmbits de la societat, va posar en el seu lloc aquestes institucions que encara estan cercant el seu lloc en la societat i que veuen com la seua la utilitat està permanentment en qüestió, fins i tot per part alguns empresaris. La caiguda d'ingressos les ha deixat tocades i pràcticament les administracions públiques estan salvant-les de la crema. I en això està el Consell bipartit PSPV-Compromís que continua amb el seu suport financer que previsiblement s'incrementarà.

Segons els últims comptes del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana dipositats en el registre mercantil, la institució que concentra les entitats de Castelló, València, Alcoi, Alacant i Oriola va perdre 156.465,92 euros el 2016. És el segon any consecutiu que el Consell entra en pèrdues -en 2015 van ser de 176.097 euros-, fet pel qual hagut de justificar, i bé, un pla de viabilitat perquè tots els membres de la junta avalen els seus números.

De fet, segons l'informe d'auditoria incorporat als comptes, el Consell de Cambres espera que "la Generalitat valenciana, amb l'aprovació del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (Patsecova), l'engegada del pla d'internacionalització a través de l'Ivace (Conselleria d'Economia) i l'execució dels convenis provinents de Cámara España, contribuiran al restabliment de l'equilibri financer i patrimonial". És a dir, a més de les actuals aportacions de l'administració pública, noves ajudes salvaran l'entitat que presideix José Vicente Morata.

Segons els seus comptes, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana va rebre el 2016 596.924,34 euros de la Conselleria d'Economia, 750 euros del Servef, 16.030 de l'Agència Valenciana de Turisme i 24.880,57 euros de l'Ivace. A aquest capital cal sumar-hi el deute de les entitats i de la pròpia administració autonòmica amb l'entitat, que arriba a 1.310.660,51 euros. En aquest cas, alguns dels ingressos d'aquestes entitats són subvenciones finalistes per la prestació de serveis, una faceta que José Vicente Morata ha potenciat per tal d'aconseguir més ingressos per a aquestes institucions que ja van estar a la vora de la fallida.

Segons els comptes de l'exercici 2016, "les despeses de representació del president van arribar a 20.033,68 euros, idèntic import a l'any anterior". I les retribucions brutes de la directora general, Lourdes Soriano -casada amb l'exdirector general de RTVV imputat en Gürtel, Pedro García-, van ser de 69.053,46 euros. No és l'únic càrrec vinculat al PP que segueix en les diferents cambres valencianes.