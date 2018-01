Les defenses de Crespo i 'El Bigotes' insinuen noves revelacions contra el PP per a rebaixar penes

Gir inesperat en el cas Gürtel. Aquest dimecres s'ha suspès el judici fins a divendres que ve, ja que dos dels principals acusats, Álvaro Pérez 'El Bigotes' i Pablo Crespo, han començat a negociar amb la fiscal després que el capitost de la trama, Francisco Correa, assenyalara aquest dimarts el PP valencià i el que fou el seu secretari general, Ricardo Costa, com a instigadors dels pagaments en 'b' i el finançament il·legal del partit.

Des de les 10 del matí, els advocats de Crespo i 'El Bigotes' es trobaven reunits amb la fiscal per a negociar. Posteriorment, el jutge de l'Audiència Nacional José María Vázquez Honrubia ha cridat les parts i han acordat la suspensió del judici durant 48 hores.

Vázquez Honrubia ha estimat que és "correcte, procedent i prudent" acordar aquest ajornament a petició de les defenses dels acusats davant la possibilitat que tots dos puguen canviar la seua línia de defensa i aporten "elements o fets rellevants" en la seua declaració.

El següent pas serà que els advocats d'Álvaro Pérez i Pablo Crespo se senten amb els seus clients a la presó per a veure fins a on poden arribar en les seues revelacions i si ratifiquen la declaració de Correa.

Fonts dels advocats dels acusats del PP han considerat aquesta actuació de les defenses dels membres de la trama un "mercadeig", i més quan els empresaris han eixit indemnes després de pagar dos milions d'euros en multes.

Quedarà ara per veure quines són eixes "noves revelacions" i fins a on arriben en la causa, però segons fonts judicials seran "ben rebudes" per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.

Encara que ja no són possibles els pactes perquè el judici oral ja ha començat, sempre serà ben considerada l'aportació de noves dades.

Tots aquests esdeveniments es produeixen després de les declaracions dels nou empresaris acusats, que van ratificar la seua confessió i van confirmar els pagaments en 'b' de les campanyes electorals del PPCV del 2007 i 2008, i la compareixença de Correa, que va apuntar directament a Ricardo Costa.