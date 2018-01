El judici de la Gürtel obri en canal al PP de Camps, Aznar i Rajoy

La declaració d’Álvaro Pérez El Bigotes passarà a la història de les causes de corrupció perquè és la que ha retratat més bé una manera de fer política que es va convertir gairebé en hegemònica a Espanya. El comercial de la trama Gürtel a València i número tres de la trama ha connectat el ventilador i ha esguitat pràcticament a tots els que van tenir algun pes específic en el PP valencià –molts d’ells també en el PP nacional– entre els anys 2003 i 2015. Així, i en quasi tres hores d’interrogatori, en el judici ha implicat en la xarxa de finançament irregular dos expresidents de la Generalitat, Francisco Camps i Alberto Fabra, i l’exdirector general de la Policia Nacional amb José María Aznar i expresident del parlament valencià, Juan Cotino.

Encara es recorden aquelles declaracions del president del Govern, Mariano Rajoy, a València després d’esclatar el cas Gürtel i esguitar el president de la Generalitat en altre temps, Francisco Camps: “Paco, estic amb tu. Estaré sempre davant, darrere, al teu costat”. Eren els temps en què el PP negava la major i assegurava que la trama corrupta era contra el seu partit, un “grup de pocavergonyes” que s’havien aprofitat dels populars.

Doncs, res més lluny de la realitat. Segons l’interrogatori a què han sotmés El Bigotes tant la Fiscalia com l’Advocacia de l’Estat, Álvaro Pérez retrata la Gürtel valenciana com una operació per a finançar il·legalment el PP muntada i orquestrada per Francisco Camps i en què els seus consellers Juan Cotino –imputat en la peça separada de la visita del papa– i José Ramón García Antón –ja difunt– haurien estat els recaptadors. Les dues persones que deien als empresaris que calia pagar els actes del PP que muntava Orange Market.

Álvaro Pérez ha explicat que el PP valencià tenia tres maneres d’abonar els actes, és a dir, de finançar-se. Una a través de pagaments en diners negres (la famosa caixa B), una segona amb ingressos dels empresaris que han reconegut els delictes, i una tercera oficial. “Camps i la seua cap de gabinet Ana Michavila –germana de l’exministre d’Aznar José María Michavila– eren els que donaven les ordres de com pagar i quan. No es movia res a València sense que ells ho saberen”, ha declarat. A més, ha apuntat, “per a cobrar calia parlar amb Juan Cotino , que feia de mitjancer amb els empresaris”. El Bigotes ha afirmat que també intercedia amb els patrons José Ramón García Antón, que va ser conseller d’Obres Públiques.

Són importants aquests dos noms, perquè García Antón i Juan Cotino eren els que més pressupost tenien per a adjudicar obres públiques i contractes en residències de persones majors, on tots els empresaris confessos tenien interessos milionaris. La porta del finançament a canvi de contractes públics no s’investiga en aquesta peça separada i seria la que podria forçar a investigar un delicte de malversació de cabals públics. La prescripció es complirà aquest any 2018.

El comercial de la Gürtel ha apuntat cap a Camps i ha aprofitat per a exculpar alguns dels acusats en aquesta peça. “Costa rebia ordres. No tenia relació amb els empresaris. Això ho decidia el senyor Cotino, García Antón o Camps”, ha manifestat. També ha salvat l’exvicepresident de la Generalitat Vicente Rambla, de qui ha dit que “no es mullava”. “El tires a l’aigua i n’ix eixut”, ha ironitzat.

Álvaro Pérez, que ha dit que divendres és el primer dia que ho declara “tot”, ha apuntat que també va acudir a la seu del PP a cobrar diners en metàl·lic. “Arreplegàvem sobres de la seu del PP. Em van donar diners en metàl·lic David Serra –acusat en aquesta peça– i Víctor Campos– exvicepresident del Consell i condemnat en la causa dels vestits”, ha dit.

Alberto Fabra, esguitat

Al matí, el comptable de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha implicat el successor de Francisco Camps i actual senador del PP, Alberto Fabra. “Vam anar a cobrar a Alberto Fabra [llavors candidat a l’Alcaldia] i ens va dir que no ens pagava perquè l’acte era autonòmic. Com que en el PP regional també s’hi van negar, vam acabar cobrant de Piaf, una empresa de Castelló”, ha explicat.

El de l’expresident de la Generalitat i actual senador del PP és l’únic exemple concret d’actes i empresaris que ha posat. El comptable de la Gürtel ha afegit que sabien que “els actes del PP que vam fer els havíem de cobrar als empresaris”.

Les declaracions dels dos capitostos de la trama han deixat de cap per avall el PP més poderós del qual van beure José María Aznar i Mariano Rajoy. El viacrucis continua per a Francisco Camps, que ha de declarar com a testimoni en aquesta peça separada del cas Gürtel. Podrà negar tot el que ha dit hui El Bigotes. I el que diran Ricardo Costa i Vicente Rambla la setmana que ve?

El cas Gürtel s’ha convertit en una bola incontrolable per al PP.