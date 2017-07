La crisi de València en Comú posa Jordi Peris a la vora de la dimissió

L'última tempesta desencadenada al si de València en Comú a compte de la destitució del ja exgerent de las Naves, Rafael Monterde, ha portat el portaveu de la formació en la qual s'integra Podem en l'Ajuntament de València, Jordi Peris, a plantejar-se seriosament la seua dimissió com a coordinador, com a portaveu municipal i fins i tot a renunciar la seua acta de regidor.

Monterde, home de confiança de Peris, va ser destituït de forma fulminant dimarts passat 4 de juliol. Encara que mai ha estat imputat, una resolució judicial apuntava a la seua suposada vinculació amb la trama que va desviar fons de subvencions per a ONG dins del cas Cooperació, pel qual l'exconseller Rafael Blasco compleix condemna a la presó.

Aquesta situació va deixar Peris molt tocat, sobretot quan aqueix mateix dia, l'executiva de València en Comú es va reunir per a analitzar la situació.

L'anomenada taula de coordinació va discutir el document elevat per Podem, com a part de la plataforma municipalista, per a rellevar de part de les seues funcions a Peris, militant independent, i situar en el seu lloc al capdavant de la formació i com a portaveu municial la regidora d'Acció Cultural i Patrimoni, María Oliver.

Quasi una setmana després d'aquella crisi, l'encara portaveu de València en Comú, Jordi Peris, medita seriosament abandonar el projecte que va liderar com a cap de llista en les passades eleccions locals, en les quals la formació va obtenir tres regidors (María Oliver, Roberto Jaramillo i ell).



En l'actualitat, Peris és regidor de Participació, d'Innovació i d'Energies Renovables. En el cas que finalment l'edil renunciara a la seua acta i recuperara la seua plaça de professor en la Universitat Politècnica, entraria com a regidora la número quatre de València en Comú, Neus Fábregas, ara assessora del partit.

Jordi Peris no ha respost aquest dilluns les trucades d'eldiariocv.es.