La Justícia amenaça amb una multa a Territori per no lliurar un expedient de la trama de funcionaris dels ports

La sala contenciosa administrativa, secció 1, del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià amenaça la Conselleria d’habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori d’imposar-li una multa per no haver lliurat a una associació d’empresaris un expedient sobre un procediment administratiu que afecta la presumpta trama de funcionaris de la Generalitat dels ports esportius que investiguen els jutjats de Dénia i Benidorm. El departament que dirigeix María José Salvador ha incomplit fins dues vegades la petició de la Justícia i a hores d’ara encara no ha complit el mandat judicial i no ha lliurat als interessats la documentació reclamada.

L’entitat reclamant és l’Asociación Costa Blanca Marine, que també és acusació en la investigació de la trama de funcionaris. Costa Blanca Marine va recórrer al contenciós administratiu la negativa de la Conselleria de lliurar-li l’expedient d’una concessió administrativa en el port de Benidorm. Sobre aquestes actuacions i altres pesa una investigació penal des de fa mesos. El TSJ li va donar la raó al juny del 2017 i va donar vint dies al departament de Salvador per a lliurar la documentació, obligació que no va satisfer.

Davant d’aquesta segona negativa, l’associació va tornar a insistir al TSJ, que ja, molest, va fer un requeriment el 28 de juliol d’enguany. En aqueix document ordena la “remissió urgent” de l’expedient a l’associació en un termini de deu dies “amb l’advertència d’imposar-li una multa”. En data de hui, la Conselleria d’Habitatge encara no ha complit, segons ho confirmen fonts de l’associació.

L’expedient que sol·liciten és sobre l’adjudicació d’una concessió en el port esportiu de Benidorm. L’empresa que va guanyar la subhasta i que ja en tenia els drets des de fa anys va arribar a pagar més de 80.000 euros quan abans va n’havia 2.000 per la concessió d’una inquilina en aquestes instal·lacions de la Generalitat. Crida l’atenció la negativa de la Conselleria d’Habitatge de lliurar aquest procediment administratiu, més encara quan es tracta d’un tema vinculat a un escàndol en què s’investiga els funcionaris responsables del port esportiu.

Per la seua banda i en relació a aquests tres funcionaris investigats per la via penal, la Sotsdirecció General d’Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis també ha dut a terme perquisicions sobre aquests treballadors públics en la seua relació amb els ports de Dénia, Benidorm i Calp. En el seu informe datat el 16 d’octubre passat i que ja obra en la causa, els inspectors del Govern valencià (una mena d’afers interns) conclouen que l’actuació dels funcionaris és “poc rigorosa” i està “plena de dubtes i llacunes”.

Aquesta policia dels servidors públics reclama a la Conselleria d’Habitatge –on estan adscrits els ports esportius– que actue contra aquestes persones per si poguera haver-hi una falta disciplinària. Però la Conselleria d’Habitatge ja havia fet indagacions fa un any i no havia trobat cap comportament que els poguera suposar l’obertura d’un procediment disciplinari.

L’informe de la inspecció, que té més de 70 pàgines i que també va ser requisat per la Guàrdia Civil la setmana passada quan va anar a la Conselleria de Transparència dins de la investigació judicial, detalla fil per randa els possibles tractes de favor a algunes de les empreses, en concret a Cerbuques i Excursiones Marítimas Benidorm.

Els inspectors conclouen que els funcionaris haurien beneficiat aquestes societats per “falta de transparència”, fet hauria impedit la lliure competència amb altres mercantils que també volen utilitzar les instal·lacions esportives. Això hauria permés obtenir beneficis importants a les societats també investigades.